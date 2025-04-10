Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, "İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra 'altın' 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür" ifadelerine yer verildi. Doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.