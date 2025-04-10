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Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:13
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
09:13
Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, o gece yaşanan ihmalkarlığı gözler önüne serdi. 189 sayfalık raporda, yangının nasıl başladığı ve personelin yaptığı yanlışlara yer verilirken, oteldeki 'ayrıcalıklı misafirlere' de dikkat çekildi. Personelin önce bu misafirleri kurtardığı ve otelden tahliye ettiği belirtildi. Öte yandan raporda 'siyah binek araç' detayına da yer verildi.