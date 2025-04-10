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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:13

Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, o gece yaşanan ihmalkarlığı gözler önüne serdi. 189 sayfalık raporda, yangının nasıl başladığı ve personelin yaptığı yanlışlara yer verilirken, oteldeki 'ayrıcalıklı misafirlere' de dikkat çekildi. Personelin önce bu misafirleri kurtardığı ve otelden tahliye ettiği belirtildi. Öte yandan raporda 'siyah binek araç' detayına da yer verildi.

Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'yi sarsan faciayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, o gece yaşanan ihmali ve can pazarını gözler önüne serdi. Görevlendirilen bilirkişi heyetinin hazırladığı 18 Mart tarihli 189 sayfalık rapor, soruşturma dosyasına girdi. Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan raporda yangının nasıl başladığı, otelde bulunan eksiklikler, olay anında personelin yaptığı yanlışlara yer verildi.

Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

ÖNCELİK OTEL SAHİBİNİN AYRICALIKLI MİSAFİRLERİNE!

Yangın sırasında gerçekleştirilen tahliyelere ilişkin çok çarpıcı tespitlerin yapıldığı raporda, otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığına dikkat çekildi. Hürriyet'in haberine göre video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde, personelin kurtarmak için önceliği otel yöneticileri ile yakınlarına verildiği belirlendi.

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Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

İZDİHAM OLMADAN OTELDEN ÇIKARTILDILAR SİYAH ARAÇLA BÖLGEDEN AYRILDILAR

Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere de ayrıcalıklı davranıldığının video kayıtlarında mevcut olduğuna işaret edilen raporda "Hatta yangının haberdar olunması sonrasında görsel ve işitsel uyarı sistemlerinin çalıştırılması yerine, yüksek katlardan yapılacak tahliye sırasında izdiham olması durumunda tahliye şansları düşük olan ayrıcalıklı kişiler için bireysel kurtarma eyleminin gerçekleştirildiğinin görüldüğü, aşağıdan otele doğru gelen plakası tespit edilemeyen siyah binek araç ile bazı kişilerin öncelikli olarak kurtarılmak istendiği..." ifadelerine yer verildi.

Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA YÜREK YAKAN DETAY: ASLINDA HERKES KURTULABİLİRMİŞ

Yangından haberdar olan mutfak personelinin resepsiyon görevlisi ile irtibata geçtiği anlatılan raporda, doğru bir kurtarma planının uygulanması durumunda oteldeki herkesin kurtarılabileceğine de dikkat çekildi. Raporda, "Ancak otelde görevli personelin doğru uyarı ve tahliye kurallarını işletmediği, kendisinin ve bilgilendirdiği kişilerin ayrıcalıklı bir kurtarma eylemine giriştikleri, resepsiyon personelinin ihmallerinin ve eksik davranışlarının yangının sonuçlarının büyümesine sebep olduğu" anlatıldı.

Grand Kartal Otel faciasının bilirkişi raporunda ‘ayrıcalıklı misafir’ detayı: Meğer herkes kurtulabilirmiş!

Bilirkişiler, alevlerin ve dumanın katlara yayılma sürelerini de hesaplayarak, "İlkesel olarak 7. kata duman ulaşım süresi baz alındığında resepsiyon görevlisinin yangını haber almasından sonra 'altın' 10 dakika zaman vardır ve minimum standartları sağlayan (yangın uyarı sistemi, ikaz düzeneği ve yangın merdivenleri) bir otelden bile bu kadar sürede herkesin çıkması mümkündür" ifadelerine yer verildi. Doğru davranan tek bir personel dahi tespit edilemediğine de işaret edildi.