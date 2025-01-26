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Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
16:42
Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Faciadan yaralı kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest'in anlattıkları o gece yaşanan korku dolu ve ihmali gözler önüne serdi: Sulama sistemi yoktu… Yangın tüpü göremedim… Can pazarıydı orası!