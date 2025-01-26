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Haberler Yaşam Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!
Giriş Tarihi: 26.01.2025 16:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 16:42

Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de salı gecesi çıkan yangında 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Faciadan yaralı kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest'in anlattıkları o gece yaşanan korku dolu ve ihmali gözler önüne serdi: Sulama sistemi yoktu… Yangın tüpü göremedim… Can pazarıydı orası!

AA
Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınından kurtulan otelin aşçısı Mustafa Serbest, olaydan duyduğu üzüntüyü belirterek adeta cehennemi yaşadıklarını söyledi.

Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!

Yangından sonra ailesinin İzmir'in Selçuk ilçesindeki evine dönen 26 yaşındaki Serbest, yangın gecesi yaşadıklarını anlattı. Grand Kartal Otel'de 3 yıldır kış sezonunda aşçılık yaptığını, bu nedenle bölgeyi ve oteli iyi bildiğini kaydeden Serbest, yangın gecesini unutamadığını dile getirdi.

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Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!

Serbest, odasının otelin ikinci katında olduğunu aktararak, "Gece sese uyandım, arkadaşımız uyandırdı, saat yaklaşık 02.45-03.00 gibiydi. 'Yangın var' diye bağırışlar vardı. Çıktığımızda her taraf dumandı zaten. Panikle ne yapacağımızı şaşırdım. O kadar dumanlıydı ki nefes alamıyorduk, gözlerimiz görmüyordu.

Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!

Ben kendim elleyerek çıktım, az çok yolu bildiğim için. Çıktık garaja doğru. Garajın kapısı kapalıydı. Garaj kapısını kaldırmaya çalıştık 15-20 kişi. Ardından dışarıya attık kedimizi. O zamana kadar çok fazla alev yoktu, dumandı. Ben 03.30'da çıktım dışarı. Yaklaşık yarım saat ya da 40 dakika içerde cebelleştik gibi bir şey." diye konuştu.

Serbest, dışarıya çıktığında otelin alevler içinde olduğunu, insanların odaların camlarından yardım istediğini gördüğünü belirtti.

Grand Kartal Otel’in aşçısı Mustafa Serbest konuştu: Yangın tüpü ve sulama sistemi yoktu... Can pazarıydı!

"YANGIN MERDİVENLERİNİN KAPISI TAHTAYDI"

Mustafa Serbest, itfaiyenin yaklaşık bir saat sonra olay yerine geldiğini, oteldekilerin kurtulmak için pencerelerden atladığına şahit olduğunu kaydederek, "Bazılarını kurtarma şansımız oldu, bazılarını kurtaramadık. Onlar atlamadan önce altlarına yatak atıyorduk. Atlayanlara denk getirmeye çalışıyorduk." dedi.

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