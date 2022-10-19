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Haberler Yaşam Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?
Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2022 09:32

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni için vatandaşlar her ekim ayı Green Card başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Geçen sene pasaport şartı bulunurken, bu sene hakkında da bu konu önem arz ediyor. 5 Ekim 2022 tarihinde başlayan Green Card başvuruları son başvuru tarihi için az bir süre kaldı. Green Card pasaport şartı ve İngilizce zorunluluğu gündemdekini yerini başvurular bitene kadar koruyacak. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman 2022? İşte detaylar…

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Green Card başvuru tarihi ve şartları 2022, Kasım ayının ortalarına kadar önemini koruyacak. ABD'de kalıcı ikamet hakkı ve çalışma izni kazandıran Green Card başvuruları geçtiğimiz haftalarda başladı. Pasaport ve İngilizce şartı araştırılırken, Green Card başvuru ücretinin olmadığını hatırlatmakta fayda var. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card başvuruları ne zaman bitiyor? İşte detaylar…

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

DV 2024 Green Card başvuru tarihleri, geçtiğimiz günlerde ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından açıklanmıştı.

Elçilikten yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim 2022 tarihinde başladı ve 8 Kasım 2022 tarihinde sona erecek.

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Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurunuzunu yapabilirsiniz.

Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

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Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olması. Türkiye, bu hakka sahip olan ülkelerdendir. Amerika Birleşik Devletleri, son 5 yıl içinde kendi sınırları içine toplamda 50 bin kişiden fazla göç vermiş olan ülkelere genellikle Green Card başvurusu hakkı tanımamaktadır.

En az lise mezunu olmak.

Eğer lise mezunu olma koşulu sağlanamıyor ise bu durumda geçen son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir işte en azından 2 yıl süresince çalışmış olmak. Bu iş deneyiminin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çalışma Bakanlığı'na ait meslek unvanları listesi gözetilerek, orada bulunan uygun unvan karşılığına göre bildirilmesi gerekmektedir.

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