Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card 2022 başvuru şartları neler, pasaport şartı aranıyor mu?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) süresiz ikamet hakkı ve çalışma izni için vatandaşlar her ekim ayı Green Card başvuru şartları hakkında araştırma yapıyor. Geçen sene pasaport şartı bulunurken, bu sene hakkında da bu konu önem arz ediyor. 5 Ekim 2022 tarihinde başlayan Green Card başvuruları son başvuru tarihi için az bir süre kaldı. Green Card pasaport şartı ve İngilizce zorunluluğu gündemdekini yerini başvurular bitene kadar koruyacak. Peki, Green Card başvuru nasıl yapılır? Green Card çekiliş sonuçları ne zaman 2022? İşte detaylar…