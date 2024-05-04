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Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 04.05.2024 05:59
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
05:59
Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme hayalli kuran birçok kişi bunun için Green Card başvurusu yapıyor. 2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti. Başvuru sonucunda çekilişi kazanmak isteyen kişiler Green Card başvuru sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı? İşte, 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama!