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Haberler Yaşam Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 04.05.2024 05:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 05:59

Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

Amerika Birleşik Devletleri'ne gitme hayalli kuran birçok kişi bunun için Green Card başvurusu yapıyor. 2023 yılında Green Card başvuruları 4 Ekim'de başlamış ve 7 Kasım'da sona ermişti. Başvuru sonucunda çekilişi kazanmak isteyen kişiler Green Card başvuru sonuçlarını yakından takip ediyor. Peki, Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı? İşte, 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama!

Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card yeşil kart sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

Türkçe karşılığı yeşil kart olan "Green Card" çekiliş işlemiyle kişilere veriliyor. Çekilişle hak kazanan kişiler Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaya hak kazanıyor. Hak kazanan kişiler eşleri ve çocuklarıyla ABD'de yaşamaya hak kazanabiliyor. Bu çekiliş ile yaklaşık 55 bin göçmene vize imkanı sağlanacak Peki, Green Card ( yeşil kart) sonuçları açıklandı mı?

Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card yeşil kart sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

GREEN CARD SONUÇLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

Green Card sonuçları açıklanan takvime göre 4 Mayıs Cumartesi günü duyurulacak. Adaylar, dv.program.state.gov adresinden başvuru durumlarını onay numaralarıyla birlikte kontrol edebilecek. Green Card sonuçlarının açıklanacağı saate ilişkin bir bilgilendirme yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın DV başvuru sonuçların ayrıca bildirmeyecek veya onay numarası vermeyecek.

Vize mülakatı randevusu ise DV programına seçilenleri yapılacak işlemler hakkında e-posta yoluyla bilgilendirecektir.

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Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card yeşil kart sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

YEŞİL KART ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Green Card başvuru sonuçları 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanacak.

Ekranda adaylar seçilip seçilmediklerini öğrenebilecek. Çeşitlilik Vizesi katılımcılarının seçildikleri konusunda bilgilendirildikleri, başvurularına nasıl devam edeceklerine dair talimatlara ulaştıkları ve göçmen vize mülakatı randevu tarihi ve saati hakkında bilgiler dvprogram.state.gov adresinde olacak.

Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card yeşil kart sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

• Amerikan hükümeti her yıl Green Card çekilişine katılım için uygun ülkeler listesi açıklıyor. Türkiye, şimdilik uygun ülkeler arasında yer alıyor.

• Green Card başvurusu yapabilmek için en az lise mezunu olmak şart ya da son 5 yıl içinde uzmanlık gerektiren bir alanda en az 2 yıl çalışmış olmayı belgelemek gerekiyor.

• Başvurmak için 18 yaşın üstünde olma şartı aranıyor.

• Başvuruların mutlaka resmi web sayfası üzerinden yapılması gerekiyor. Posta veya elden başvuru kesinlikle kabul edilmiyor.

• Başvuru için istenilen fotoğraf verilen ölçülerle birebir uyumlu olmalı. Fotoğraf yüzünden pek çok aday elenebiliyor.

• Başvuru formunu doldurduktan sonra verilen konfirmasyon numarasını iyi saklamak gerekiyor. Bu numarayı tekrar isteme şansınız bulunmuyor.

Green Card sonuçları 2024 son dakika açıklanıyor! Green Card yeşil kart sonuçları açıklandı mı? DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

• Başvurmak için belli bir maddi güce sahip olmak gerekmiyor.

• Başvurmak için İngilizce yeterliliği istenmiyor.

• Evli çiftlerin başvurusu şanslarını ikiye katlayabiliyor, çünkü kazanan kişinin otomatik olarak eşi ve çocukları da Green Card sahibi oluyor.

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