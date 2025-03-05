Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card (dvlottery) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:51 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 09:51

GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card (dvlottery) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Amerika Birleşik Devletleri'ne kalıcı olarak yerleşmek isteyenler için önemli bir fırsat olan 2025 Green Card çekilişi için heyecan dorukta. Her yıl binlerce kişinin hayalini süsleyen bu çekilişin sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sahipleri, 2025 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, büyük fırsatın kapılarını aralamak isteyenler için bu süreç, hayatlarını değiştirebilecek bir adım olabilir. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card dvlottery başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yeşil kart (Green Card) başvuruları 2024 yılı Kasım ayında sona erdi. ABD'nin sunduğu Green Card fırsatı, Amerika'da yaşama ve çalışma imkanı sağlıyor. Başvurularını tamamlayan adaylar, başvuru onay numaraları ile sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card dvlottery başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Amerika'da yaşam hakkı sağlayan Green Card başvuruları 2024 yılı için 7 Kasım tarihinde sona erdi. Başvuruların sonuçları ise 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card dvlottery başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?
Green Card başvuru sonuçlarına www.dvlottery.state.gov adresi üzerinden erişim sağlanabilecek.

GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card dvlottery başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD NEDİR, NE İŞE YARAR?

Green Card (Yeşil Kart), ABD hükümeti tarafından gerekli şartları yerine getiren kişilere verilen ve size bir Amerikan vatandaşı gibi yaşama imkanı sunan göçmen vizesidir. Green Card başvurusu kabul edilip onaylandıktan sonra Amerika'da yaşayabilir, eğitim görebilir ve çalışabilirsiniz. Özetle bu karta sahip olan kişiler ABD'de uzun vadeli yaşam, çalışma ve eğitim fırsatlarına sahip olurlar.

GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card dvlottery başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD KİMLERE VERİLİR?
Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.