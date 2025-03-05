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GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card (dvlottery) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
09:51
GREEN CARD SONUÇLARI 2025: Green Card (dvlottery) başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Amerika Birleşik Devletleri'ne kalıcı olarak yerleşmek isteyenler için önemli bir fırsat olan 2025 Green Card çekilişi için heyecan dorukta. Her yıl binlerce kişinin hayalini süsleyen bu çekilişin sonuçları için geri sayım başladı. Başvuru sahipleri, 2025 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, büyük fırsatın kapılarını aralamak isteyenler için bu süreç, hayatlarını değiştirebilecek bir adım olabilir. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?