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Haberler Yaşam Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 11:53

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

Adaylar, dvprogram.state.gov üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oturum ve çalışma izni almak için başvuruda bulundu. İşlemlerini tamamlayanlar için kalan adım Green Card sonuçları oluyor. Türkçe karşılığı Daimi İkametgah Kartı olan Yeşil Kart başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için yeniden DV program sistemine dönülecek. Peki; 2025-2026 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Her yıl ekim ve kasım aylarında alınan başvurularla birlikte gelecek sene için bekleyiş başlıyor. Gerekli belgelerini tamamlayarak başvuru yapanlar sonuçlarını öğrenmek için DV Program adresine yöneliyor. İşte, 2025 ABD (Yeşil Kart) Green Card başvuru sonuçları hakkında merak edilenler:

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemde ekim-kasım aylarında alınan başvuruların sonuçları 4 Mayıs tarihinde ilan edilmişti. Bu noktada net tarih belli olmamakla birlikte Green Card sonuçları yeniden mayıs ayı başında bekleniyor.

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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) için çalışma ve oturum izni almak isteyenlerin başvurduğu Green Card başvurularının sonuçları www.dvlottery.state.gov adresinden kontrol edilecek.

Sonuçlar açıklandığında başvuru numarası ile sorgulama yapılacak.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

GREEN CARD NEDİR?

Yeşil Kart (İngilizce: Green card), resmî adıyla Daimî İkametgâh Kartı (İngilizce: Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı oturma ve çalışma izninin alındığına dair belgeye verilen isim.

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

Orijinal adıyla DV Program kapsamında her yıl açılan başvurularla yabancı ülkelerden ABD'ye yerleşmek veya orada çalışmak isteyenlere hak tanınıyor.

Çekiliş usulü ile gerçekleşen sistemde istenilen belgeleri eksiksiz göndermek oldukça önemli.