Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Her yıl ekim ve kasım aylarında alınan başvurularla birlikte gelecek sene için bekleyiş başlıyor. Gerekli belgelerini tamamlayarak başvuru yapanlar sonuçlarını öğrenmek için DV Program adresine yöneliyor. İşte, 2025 ABD (Yeşil Kart) Green Card başvuru sonuçları hakkında merak edilenler: