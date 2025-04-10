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Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!
Giriş Tarihi: 10.04.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
11:53
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-2026 ABD Yeşil Kart başvuru sonuçları için geri sayım!
Adaylar, dvprogram.state.gov üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) oturum ve çalışma izni almak için başvuruda bulundu. İşlemlerini tamamlayanlar için kalan adım Green Card sonuçları oluyor. Türkçe karşılığı Daimi İkametgah Kartı olan Yeşil Kart başvuru sonuçları sorgulama işlemleri için yeniden DV program sistemine dönülecek. Peki; 2025-2026 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?