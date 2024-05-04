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Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
07:54
Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama
Green Card sonuçları 2024 son dakika bugün açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. 55 bin göçmene vize imkanı sağlayacak yeşil kart sonuçları daha önceden duyurulan takvime göre 4 Mayıs Cumartesi (bugün) açıklanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar "2024 Green Card sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir" soruları için arama motorlarına yöneldi. Kura çekilişi sonrası Yeşil Kart sonuçları sorgulama işlemleri DV Lottery üzerinden gerçekleşiyor. İşte, DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı (dvprogram.state.gov) …