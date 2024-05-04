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Haberler Yaşam Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 04.05.2024 07:54 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 07:54

Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları 2024 son dakika bugün açıklanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma imkanı sağlayan Yeşil Kart başvuruları 4 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. 55 bin göçmene vize imkanı sağlayacak yeşil kart sonuçları daha önceden duyurulan takvime göre 4 Mayıs Cumartesi (bugün) açıklanıyor. Başvuru yapan vatandaşlar "2024 Green Card sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir" soruları için arama motorlarına yöneldi. Kura çekilişi sonrası Yeşil Kart sonuçları sorgulama işlemleri DV Lottery üzerinden gerçekleşiyor. İşte, DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı (dvprogram.state.gov) …

Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. DV 2024 Yeşil Kart başvuru işlemleri 4 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Yüzbinlerce kişinin beklediği Green Card başvuru sonuçları bugün internet üzerinden erişime açılıyor. Bu noktada "Green Card açıklandı mı son dakika" sorusu yanıt arıyor. Green Card başvuru sonucu sorgulama işlemi DV Lottery üzerinden yapılıyor. Peki, Green Card sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

GREEN CARD ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklama doğrultusunda DV 2024 Green Card başvuruları, 4 Ekim - 7 Kasım 2023 tarihleri arasında alındı.

Belirlenen takvime göre, Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek. Sonuçların sabah saatlerinden itibaren erişime açılması bekleniyor.

DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

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Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu http://www.dvlottery.state.gov sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

Green Card çekiliş sonuçları 16 haneli teyit numarası, soyadı, doğum yılı ve kimlik doğrulama koduyla sorgulanacak.

Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

GREEN CARD HAKKINDA BİLGİLER

DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

Green card sonuçlarını, sadece başvuru yaptığınız esnada size verilen Confirmation numaranızla kontrol edebilirsiniz. Eğer Confirmation numaranızı unuttuysanız, aynı sayfadan bilgilerinizi doğrulayarak Confirmation numaranızı tekrar alabilmeniz de mümkün.

Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

1. http://dvprogram.state.gov adresine girin.

2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.

3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.

4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.

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