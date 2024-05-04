Green Card sonuçları son dakika belli oluyor! || Green Card başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama

Green Card sonuçları son dakika açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. DV 2024 Yeşil Kart başvuru işlemleri 4 Ekim- 7 Kasım tarihleri arasında tamamlandı. Yüzbinlerce kişinin beklediği Green Card başvuru sonuçları bugün internet üzerinden erişime açılıyor. Bu noktada "Green Card açıklandı mı son dakika" sorusu yanıt arıyor. Green Card başvuru sonucu sorgulama işlemi DV Lottery üzerinden yapılıyor. Peki, Green Card sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2024 DV Lottery çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.