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Haberler Yaşam Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 22:13 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 22:16

Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

Sıcak havaların yerini soğuk havalara bırakmasıyla birlikte grip salgını da arttı. Bu noktada grip aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, grip aşısı randevusu ve fiyatları gibi detayları araştırıyor. Konu ile ilgili son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olanların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını açıkladı. Peki, Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, e-Nabız ile Grip aşısı sorgulama ekranı ve fiyatı…

Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

Grip aşısı randevusu ve fiyatı gibi detaylar, gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Sonbahar aylarının gelmesiyle birlikte grip salgını hızla artmaya başladı. Bu noktada gripten korunmak isteyen milyonlarca vatandaş, ''Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?'' şeklindeki sorulara yanıt aramayı sürdürüyor. Bakan Koca'nın yaptığı açıklamaya göre, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşıları e-Nabız'a tanımlandı. İşte, e-Nabız ile Grip aşısı sorgulama ekranı ve konu ile ilgili detaylar…

Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: BAKAN KOCA DUYURDU!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını duyurdu.

Bakan Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın GRİP AŞILARI E-Nabız'a tanımlandı. Grip aşıları sisteme tanımlanmış vatandaşlarımız, aşılarını DOKTOR REÇETESİ ile eczanelerden alabilir" ifadelerini kullandı.

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Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

DOKTORA REÇETE YAZDIRILIP, EZCANELERDEN TEMİN EDİLEBİLEBİLECEK

Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek.

Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRİP AŞISI İÇİN REÇETE ZORUNLU

Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek.

Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.

Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

SGK ödeme listesinde olmayan grip aşısı fiyatı 243 liradır.

Sosyal Güvenlik Kurumu resmi internet sitesinde 25.05.2011 tarihinde "Grip Aşıları" başlıklı bir duyuru yayınlanmış olup duyuru metni aşağıda yer almaktadır:

"Kurumumuz tarafından grip aşıları; tüm risk gruplarına uygulanmaktadır. 65 yaş ve üzerindeki tüm kişilere ve yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan ve bu durumlarını belgelendiren kişilere, aşı için ayrıca bir sağlık raporu düzenlenmesi gerekmemektedir.

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