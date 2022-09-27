Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRİP AŞISI İÇİN REÇETE ZORUNLU

Aşının uygulanabilmesi için geçen yıl olduğu gibi reçete gerekecek. Doktorlar, aşı tanımlanan kişilere reçete yazacak, hastalar bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek. Grip aşıları henüz eczanelerde yok. Reçeteye tabi olarak depolardan sayıyla istenecek.

Riskli grupta olmayıp ücretli olarak grip aşısı yaptırmak şu anda mümkün değil. Türkiye bu yıl 4 milyona yakın aşı anlaşması yaptı. 700 bin doz aşının depolarda hazır olduğu biliniyor.