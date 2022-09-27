Grip aşısı sorgulama ekranı: Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL?

Sıcak havaların yerini soğuk havalara bırakmasıyla birlikte grip salgını da arttı. Bu noktada grip aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlar, grip aşısı randevusu ve fiyatları gibi detayları araştırıyor. Konu ile ilgili son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü ve yüksek riskli kronik hastalığı olanların grip aşılarının e-Nabız'a tanımlandığını açıkladı. Peki, Grip aşısı nerede yaptırılır, eczanelerde yaptırılır mı? 2022 Grip aşısı fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, e-Nabız ile Grip aşısı sorgulama ekranı ve fiyatı…