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GS Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde! Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.11.2026 09:49
GS Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet peşinde! Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabının 5. haftasında İngiltere'nin Aston Villa ekibini sahasında ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak kritik karşılaşma öncesinde maçın takvimi ve ekranlara geleceği kanal belli oldu. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın başlangıç saatini ve yayın bilgilerini araştırmaya başladı. Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?