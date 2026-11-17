GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ (2026-2027)

Sarı-kırmızılıların 8 maçlık UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstüründeki tüm maçlar, tarih ve saat bilgileriyle şu şekildedir:

1. Hafta (9 Eylül 2026): Sporting CP 3 - 1 Galatasaray

2. Hafta (13 Ekim 2026): Galatasaray 1 - 4 Barcelona

3. Hafta (21 Ekim 2026): Lille 2 - 4 Galatasaray

4. Hafta (3 Kasım 2026): Galatasaray 2 - 0 VfB Stuttgart

5. Hafta (24 Kasım 2026 - 20.45): Galatasaray - Aston Villa

6. Hafta (8 Aralık 2026 - 23.00): AEK - Galatasaray

7. Hafta (19 Ocak 2027 - 20.45): Galatasaray - Feyenoord

8. Hafta (27 Ocak 2027 - 23.00): Paris Saint-Germain - Galatasaray