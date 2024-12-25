Haberler
Yaşam
GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:35
GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?
Yeni asgari ücret açıklandı. 2025 yılında geçerli olacak ücretin açıklanmasının ardından birçok kalemde değişikliğe gidilecek. Bu ödemelerin başında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri geliyor. Geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların prim ödemeleri devlet tarafından karşılanıyor. Peki, 2025 GSS primleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?