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Haberler Yaşam GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:35

GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

Yeni asgari ücret açıklandı. 2025 yılında geçerli olacak ücretin açıklanmasının ardından birçok kalemde değişikliğe gidilecek. Bu ödemelerin başında Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri geliyor. Geliri asgari ücretin üçte birinin altında olanların prim ödemeleri devlet tarafından karşılanıyor. Peki, 2025 GSS primleri ne kadar olacak, nasıl hesaplanır?

GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

Bakan Işıkhan yeni asgari ücreti duyurdu. Asgari ücretle beraber birçok ödemede de güncellemeye gidiliyor. Bu ödemelerden bir tanesi de GSS pirimi oluyor. İşte asgari ücretle GSS primi 2025 hesaplama

GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

ASGARİ ÜCRET 2025 BELLİ OLDU!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri sonuçlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücreti açıkladı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30'luk artış sonrası 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

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GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

2025 GSS PRİM TUTARI NE KADAR OLDU?
Asgari ücretle beraber asgari ücrete endeksli ücretler de aynı oranda değişti. Buna göre günlük GSS primi 600.80 TL'den 781.04 TL'ye yükseldi.

GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTASI (GSS) GELİR TESTİ KAPSAMINDADIR?

Genel Sağlık Sigortası için gelir testi yapılıyor. Gelir testinde ilk bakılan şart sosyal güvencesi olup olmadığı. Bunu belirledikten sonra prim ödeyip ödemeyeceğini karara bağlayan testtir.

GSS PRİMİ 2025 GÜNCEL: Asgari ücretle Genel Sağlık Sigortası primi kaç TL oldu, ne kadar zamlandı?

Genel sağlık sigortalısı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olmayanlar ile genel sağlık sigortalılığı ya da genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsü sona eren Türk Vatandaşları için gelir tespiti yapılmaktadır.

Başvuru yapan kişinin, aynı ev içinde yaşayan eşi, bekar çocuğu ile anne ve babası GSS gelir tespiti kapsamına alınmamaktadır.

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