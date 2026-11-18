Rockstar Games'in geliştirdiği Grand Theft Auto VI (GTA 6), Jason ve Lucia'nın macerasını oyuncularla buluşturmaya hazırlanıyor. Leonida eyaletinin Vice City bölgesinde geçen yapımın konsol sürümü için geri sayım sürerken Türkiye'deki oyunseverler de çıkış takvimine odaklandı. PS5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarının GTA 6'ya Türkiye saatiyle ne zaman erişeceği araştırılıyor.