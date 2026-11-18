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GTA 6 Türkiye çıkış saati 2026 | GTA 6 Türkiye'de çıktı mı, ne zaman oynanmaya başlayacak?
Giriş Tarihi: 18.11.2026 10:23
GTA 6 Türkiye çıkış saati 2026 | GTA 6 Türkiye'de çıktı mı, ne zaman oynanmaya başlayacak?
Rockstar Games'in merakla beklenen yapımı Grand Theft Auto VI (GTA 6) için geri sayım sürüyor. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak oyunun çıkış tarihi açıklanırken Türkiye'de hangi gün ve saatte erişime açılacağı araştırılıyor. Oyunseverler, GTA 6'yı Türkiye saatiyle ne zaman oynayabileceklerini merak ediyor.