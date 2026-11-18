Oyun dünyasının yıllardır beklediği Grand Theft Auto VI (GTA 6), 19 Kasım 2026 tarihinde konsol kullanıcılarıyla buluşuyor. Leonida eyaletinde ve ikonik Vice City sokaklarında geçecek yapımın resmi çıkış saati, indirme boyutu ve ön yükleme takvimi de netlik kazandı. Bu kapsamda ilk merak edilen GTA 6 Türkiye satış fiyatı oldu.