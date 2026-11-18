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GTA 6 Türkiye Satış Fiyatı 2026: Standart / Ultimate GTA 6 ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 18.11.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 10:54
GTA 6 Türkiye Satış Fiyatı 2026: Standart / Ultimate GTA 6 ne kadar, kaç TL?
Rockstar Games imzalı GTA 6 satış fiyatı 2026 yılı itibarıyla Türkiye mağazalarında netleşti. PlayStation Store ve Xbox dijital mağazalarında ön siparişe açılan oyunun Standart ve Ultimate sürümleri arasındaki fiyat farkı oyuncuların gündeminde. Peki, GTA 6 ne kadar?