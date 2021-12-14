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Haberler Yaşam Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu?
Giriş Tarihi: 14.12.2021 07:40 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 08:05

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu?

Dün gece Balıkesir'de Hepsi grubunun eski solisti Gülçin Ergül sevgilisi ve Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi. İş insanı Lafçı'nın kullandığı otomobil tırın dorsesine çarparak savrulmuştu. Talihsiz kazada olay yerinde hayatını kaybeden Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Gülçin Ergül iş insanıyla aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Peki Erdal Şeyda Lafçı kimdir? İşte Erdal Şeyda Lafçı hayatı

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu?

Erdal Şeyda Lafçı hayatı ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ve sevgilisi Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Kazada Ergül yaralanırken, sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı yaşamını yitirdi. Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine Gülçin Ergül sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu? İşte tüm bilgiler

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu?

GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Ergül, 30 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirdi. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı.

Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları "Hepsi" grubuyla beraber 3 albüm ve 2 single çıkardı. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca "Gülçin" karakterini canlandırdı. Grup ile birlikte; Kral TV Ödülleri , PowerTürk Müzik Ödülleri , İstanbul FM, Jetix , Aslan Max gibi ödüllerin sahibi oldu.

Müzik kariyerine Bravo (2011) isimli ilk solo mini albümü ile devam etti. Birçok jenerik ve jingle seslendirdi. Harun Kolçak'ın Çeyrek Asır albümünde seslendirdiği "Ağlat Beni" düeti ve klibi büyük ilgi gördü. Ergül, 2017'de "Yoga" hocalık eğitimini tamamlamıştır. 2019-2020 yıllarında Benimle Söyle yarışmasında Birce Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile beraber ana jurilerden biri olarak görev aldı.

Kenan Doğulu ile birlikte İspanya'da düzenlenen 2020 Uluslararası ALFA Ödül'ünü kazandı. Müzik hayatı boyunca RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik gibi isimlerle de çalıştı.

Şarkıcının Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte olduğu biliniyordu.

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Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu?

ERDAL ŞEYDA LAFÇI KİMDİR?

Erdal Şeyda Lafçı, Roka Tekstil'in kurucusu olarak biliniyor. 'Hepsi' grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşamaya başladı.

Gülçin Ergül, 6 yıllık arkadaşı iş insanı Erdal Şeyda Lafçı ile aşk yaşadığını geçtiğimiz mayıs ayında sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla duyurmuştu.

Gülçin Ergül ve sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı kaza geçirdi! Erdal Şeyda Lafçı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyordu?
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