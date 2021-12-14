GÜLÇİN ERGÜL KİMDİR?

Ergül, 30 Ekim 1985'te İstanbul'da dünyaya geldi. Müziğe "Pera Güzel Sanatlar Akademisi"nde piyano eğitimi alarak başladı. Atatürk Kültür Merkezi Devlet Opera ve Çocuk Balesi Topluluğuna ve Çocuk Korosuna seçildi; Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda uzun yıllar çocuk sanatçı olarak performans gösterdi.

Orta ve lise öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümünde tamamladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Modern Dans Bölümünden mezun olarak lisans öğrenimini bitirdi. Uzun yıllar Britney Spears, Kylie Minogue, Mariah Carey, Justin Timberlake gibi dünya starları ile çalışmış çok sayıda önemli koreograf ve eğitmen ile birçok dans tarzında çalıştı. Lise yıllarında özel şan dersleri almaya başladı.

Cemre Kemer, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ile kurmuş oldukları "Hepsi" grubuyla beraber 3 albüm ve 2 single çıkardı. Birçok dizide Hepsi ile beraber konuk oyuncu olarak oyunculuk yaptı. Kısık Ateşte 15 Dakika sinema filminde rol aldı. Hepsi 1 isimli dizide 2 sezon boyunca "Gülçin" karakterini canlandırdı. Grup ile birlikte; Kral TV Ödülleri , PowerTürk Müzik Ödülleri , İstanbul FM, Jetix , Aslan Max gibi ödüllerin sahibi oldu.

Müzik kariyerine Bravo (2011) isimli ilk solo mini albümü ile devam etti. Birçok jenerik ve jingle seslendirdi. Harun Kolçak'ın Çeyrek Asır albümünde seslendirdiği "Ağlat Beni" düeti ve klibi büyük ilgi gördü. Ergül, 2017'de "Yoga" hocalık eğitimini tamamlamıştır. 2019-2020 yıllarında Benimle Söyle yarışmasında Birce Akalay, Ayta Sözeri, Ferman Akgül, Metin Arolat, Melihat Gülses ve Ahmet Güvenç ile beraber ana jurilerden biri olarak görev aldı.

Kenan Doğulu ile birlikte İspanya'da düzenlenen 2020 Uluslararası ALFA Ödül'ünü kazandı. Müzik hayatı boyunca RedOne, Marek Pompetzki, Toni Cottura, Michel Zitron gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Mete Özgencil, Harun Kolçak, Ozan Doğulu, Kenan Doğulu, İskender Paydaş, Bülent Aris, Süleyman Yüksel, Çelik gibi isimlerle de çalıştı.

Şarkıcının Erdal Şeyda Lafçı ile birlikte olduğu biliniyordu.