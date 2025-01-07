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Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
15:03
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alarak yatırımcılara yönelik dikkat çekici bir halka arz süreci başlatıyor. QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek talep toplama işlemleri kapsamında, şirket toplamda 32 milyon 300 bin adet hisse dağıtımı yapmayı planlıyor. Yatırımcılar, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arzına ilişkin detaylar mercek altına alındı. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?