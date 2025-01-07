Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

SPK haftalık bülteninde Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın 4,8 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, yatırımcılar halka arz tarihleri, hisse fiyatı, işlem kodu ve diğer detayları ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...