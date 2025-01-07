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Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:03

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alarak yatırımcılara yönelik dikkat çekici bir halka arz süreci başlatıyor. QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilecek talep toplama işlemleri kapsamında, şirket toplamda 32 milyon 300 bin adet hisse dağıtımı yapmayı planlıyor. Yatırımcılar, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın halka arzına ilişkin detaylar mercek altına alındı. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

SPK haftalık bülteninde Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat'ın 4,8 milyar TL büyüklüğündeki halka arzı, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, yatırımcılar halka arz tarihleri, hisse fiyatı, işlem kodu ve diğer detayları ile ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot dağıtılacak, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, detaylar...

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA AÇILIYOR!
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin halka arz talebi Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. Gülermak Ağır Sanayi İnşaat bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.

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Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş (GLRMK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile borsada işlem görmeye başlamak için 8-10 Ocak 2025 tarihleri arasında talep toplayacak.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

HİSSE FİYATI NE KADAR?

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş talep toplama, yatırımcılara 125 TL sabit fiyatla sunulacak.

Gülermak Ağır Sanayi İnşaat halka arz ne zaman, kaç lot verir? Gülermak Ağır Sanayi İnşaat katılım endeksine uygun mu?

GÜLERMAK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

- 300 Bin katılım ~ 41 Lot (5125 TL).

- 700 Bin katılım ~ 18 Lot (2250 TL).

- 1.1 Milyon katılım ~ 12 Lot (1500 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 9 Lot (1125 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (875 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 6 Lot (750 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 5 Lot (625 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 4 Lot (500 TL).

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