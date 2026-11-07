Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kader, Serhat'ı reddetmektedir. Fakat onun kaybedeceği bir dakikaya bile tahammülü yoktur. Zeynep, Serhat'ın acısına hak verirken aynı zamanda Kader'i de korumaya çalışır.