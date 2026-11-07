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Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki
Giriş Tarihi: 07.11.2026 19:18
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 19:20
Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki
Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 40. bölümü 7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. Yayın öncesinde dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve canlı yayın takip detayları açıklandı. Serhat ve Zeynep'in köşeye sıkıştığı son olaylar, Kader'in kararları ve Berrak cephesindeki gerilim yeni bölümde yer alıyor.