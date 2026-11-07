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Giriş Tarihi: 07.11.2026 19:18 Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 19:20

Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinin 40. bölümü 7 Kasım 2026 Cumartesi akşamı izleyicilerle buluşuyor. Yayın öncesinde dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler ve canlı yayın takip detayları açıklandı. Serhat ve Zeynep'in köşeye sıkıştığı son olaylar, Kader'in kararları ve Berrak cephesindeki gerilim yeni bölümde yer alıyor.

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Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

Cumartesi akşamlarının takip edilen yapımı Güller ve Günahlar, 40. yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bölümün televizyonda yayınlanmasının hemen ardından dizi severler internet üzerinden izleme seçeneklerini araştırmaya başlıyor.

Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

GÜLLER VE GÜNAHLAR 40. BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

www.kanald.com.tr/canli-yayin

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Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

GÜLLER VE GÜNAHLAR SON BÖLÜM ÖZETİ

Kader, Serhat'ı reddetmektedir. Fakat onun kaybedeceği bir dakikaya bile tahammülü yoktur. Zeynep, Serhat'ın acısına hak verirken aynı zamanda Kader'i de korumaya çalışır.

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Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

Serhat, Kader'le yaşayamadığı yılların hesabını sormaya kararlıdır. Hedefinde ilk olarak Berrak vardır.

Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki

Cihan ve Yusuf'un da gerçeği bildiğini öğrenmesi Serhat'ı harekete geçirir. Fakat beklenmeyen olaylar Serhat'ı ve Zeynep'i köşeye sıkıştıracaktır.

Güller ve Günahlar 40. Bölüm İzle: Kanal D Güller ve Günahlar Son Bölüm İzleme Linki
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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