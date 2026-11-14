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Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle
Giriş Tarihi: 14.11.2026 23:49
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 23:54
Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle
Güller ve Günahlar dizisinin 41. bölümü için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Yeni bölümde Cihan ve Yusuf'un silahlı saldırıya uğramasının ardından Sonay, Zeynep'i zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Serhat'ın cezaevine girmesini önlemek için ondan uzaklaşması gereken Zeynep'in vereceği karar merak konusu olurken, diziyi takip etmek isteyenler Güller ve Günahlar son bölüm izle aramalarına yöneliyor.