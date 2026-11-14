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Giriş Tarihi: 14.11.2026 23:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 23:54

Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Güller ve Günahlar dizisinin 41. bölümü için izleyicilerin bekleyişi sürüyor. Yeni bölümde Cihan ve Yusuf'un silahlı saldırıya uğramasının ardından Sonay, Zeynep'i zor bir seçimle karşı karşıya bırakıyor. Serhat'ın cezaevine girmesini önlemek için ondan uzaklaşması gereken Zeynep'in vereceği karar merak konusu olurken, diziyi takip etmek isteyenler Güller ve Günahlar son bölüm izle aramalarına yöneliyor.

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Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar, 41. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak olaylar gündemdeki yerini koruyor. Dizinin takipçileri, son bölümde yaşananları öğrenmek ve yeni bölümde ekrana gelecek gelişmeleri kaçırmamak için Güller ve Günahlar 41. bölüm özetini araştırıyor.

Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

GÜLLER VE GÜNAHLAR YENİ BÖLÜM NEREDEN VE NASIL İZLENİR?

Güller ve Günahlar yeni bölümüyle cumartesi akşamı 20.00'de Kanal D'de yayınlandı.

Dizinin yeni bölümünü ve bölümden kesitleri aşağıda yer alan bağlantıdan takip edebilirsiniz. Dizinin yeni bölümünün tamamı için resmi sitesinde yer alan platformu ziyaret edebilirsiniz.

https://www.kanald.com.tr/guller-ve-gunahlar

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Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ve Yusuf'a düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Zeynep, Sonay tarafından köşeye sıkıştırılır. Ya Serhat hapse girecektir ya da Zeynep Serhat'ın hayatından çıkacaktır. Zeynep zorlu bir kararın eşiğindeyken ani bir haberle şoke olur.

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Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Azra, Cihan'ın adamlarından kaçmayı başarır ve oğluyla birlikte Can'a sığınır. Serhat ve Zeynep sorunlarını aşmak için mücadele ederken Tibet'in ölümünü araştıran can kardeşi Kaan ortaya çıkar.

Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

Zeynep ve Serhat'ın hayatında sular durulacak gibi görünmemektedir.

Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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