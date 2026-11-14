Güller ve Günahlar 41.bölümüyle yayınlandı: Kanal D ile Güller ve Günahlar son bölüm izle

SON BÖLÜM ÖZETİ

Cihan ve Yusuf'a düzenlenen silahlı saldırı sonrasında Zeynep, Sonay tarafından köşeye sıkıştırılır. Ya Serhat hapse girecektir ya da Zeynep Serhat'ın hayatından çıkacaktır. Zeynep zorlu bir kararın eşiğindeyken ani bir haberle şoke olur.