GÜLLÜ DOSYASINDA 38 SANİYELİK İNTERNET DETAYI

Suç duyurusunda, 26 Eylül 2025 günü saat 01.25.55 ile 01.26.33 arasındaki internet kullanımının da araştırılması istendi. WhatsApp, FaceTime ve benzeri uygulamalar üzerinden yapılmış olabilecek sesli veya görüntülü görüşmelerin tespit edilmesi, Gül Tut, Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun kullandığı cihazlardaki verilerin karşılaştırılması talep edildi. Dilekçede ayrıca Tuğyan Ülkem Gülter ile Kervan E. arasındaki silme içerikli yazışmaların öncesi ve sonrasıyla incelenerek olay gecesindeki görüşmelerle bağlantısının araştırılması istendi.