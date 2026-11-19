SULTAN'A ATFEDİLEN KONUŞMALARIN DOĞRULANMASI İSTENDİ
Yeni ses çözümlemelerinde Sultan Nur Ulu'ya atfedilen 'Ben görmesini istiyorum', 'Kapıyı neden kapadın?' ve 'At' ifadelerinin gerçekten söylenip söylenmediğinin araştırılması, söz konusu ifadelerin hangi bağlamda kullanıldığının, muhataplarının ve olayın hangi aşamasına karşılık geldiğinin belirlenmesi istendi. Sultan'ın olay öncesindeki bilgisi, olay sırasındaki davranışları ve diğer kişilerle iletişimlerinin birlikte değerlendirilmesi talep edildi.
'SESLERE YAPAY ZEKA MÜDAHALESİ İHTİMALİ DE ARAŞTIRILSIN'
Dilekçede ayrıca, ses kayıtları üzerinde yapılan filtreleme, kesme, birleştirme, hız ve perde değiştirme gibi işlemlerin açıklanması istendi. Yapay zeka tabanlı ses işleme yöntemlerinin kullanılıp kullanılmadığının, bu işlemlerin kaynak kayıtta bulunmayan konuşma benzeri sesler oluşturup oluşturmadığının teknik olarak incelenmesi talep edildi.
SULTAN NUR ULU VE KERVAN E. HAKKINDA İŞLEM TALEBİ
Dilekçede; Sultan Nur Ulu ve Kervan E.'nin yanı sıra kimlikleri yapılacak incelemeler sonucunda belirlenecek diğer kişiler hakkında da 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçuna müşterek faillik, azmettirme veya yardım etme kapsamında soruşturma yürütülmesi istendi. Avukatlar, yeterli şüphe ve tutuklama nedenlerinin bulunması halinde şüphelilerin tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmelerini de talep etti.