Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Gümüşhane Piknik Alanları

Gümüşhane'de sevdiklerinizle birlikte piknik yapmak, günü güzel ve huzurlu bir ortamda geçirmek için gidebileceğiniz çok sayıda mekân bulunur. Bu piknik alanlarından bazıları şunlardır;

Altınpınar Limni Gölü Tabiat Parkı

Sarıçam ormanlarıyla çevrili Limni gölü etrafına kurulu bu tabiat parkında, güzel manzara eşliğinde piknik yapmanız mümkün. Bu tabiat parkının çevresinde yürüyüş parkurları da bulunuyor. Merkeze 40 km uzaklıkta olan bu tabiat parkı popüler yerlerden birisidir.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Şehrin Torul ilçesinde bulunan bu tabiat parkı; dere, şelale ve buzul gölü ile muazzam güzellikler sunan bir mekândır. Sevdiklerinizle sakin bir ortamda piknik yapmak ve kafa dinlemek için bu tabiat parkını tercih edebilirsiniz.