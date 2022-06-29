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Haberler Yaşam Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları
Giriş Tarihi: 29.06.2022 15:35 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 13:48

Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane'de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Havaların ısınmasıyla birlikte pek çok kişi gözünü mesire alanlarına çevirmiştir. Gümüşhane'de yaşayan ve sevdikleriyle piknik yapmak isteyen kişiler, şehrin farklı bölgelerinde bulunan mesire alanlarını araştırmıştır. Doğal güzelliklere sahip Gümüşhane'de aile veya arkadaşlarıyla vakit geçirmek isteyenler piknik alanlarını araştırmıştır. Gümüşhane piknik alanları yazımızda sizler için mutlaka gidilmesi gereken mekânlara yer verdik. Gümüşhane Piknik Alanları, Gümüşhane Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları yazımızın devamında sizlerle.

Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde bulunan Gümüşhane, doğal güzellikleriyle dikkat çeken yerlerden birisidir. Gezilecek çok sayıda mekâna sahip bu kentte ailelerin veya arkadaşların piknik yapabileceği mekânlar bulunur. Tarihi değerlere de sahip bu kentte bulunan mesire alanları, doğaya kaçmak ve kafa dinlemek isteyenler için son derece idealdir. Piknik yapmak ve mangal keyfini yaşamak isteyen kişilerin gidebileceği bu mesire alanlarında yürüyüş gibi farklı aktivitelerin yapıldığı da görülür. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle hafta sonunda fazla rağbet gören bu mesire alanlarında ziyaretçiler için ücretsiz hizmetler de bulunmaktadır. Gümüşhane piknik alanları yazımızda bu mesire yerlerine dair detaylı bilgilere yer verdik. İşte detaylar...

Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Gümüşhane Piknik Alanları

Gümüşhane'de sevdiklerinizle birlikte piknik yapmak, günü güzel ve huzurlu bir ortamda geçirmek için gidebileceğiniz çok sayıda mekân bulunur. Bu piknik alanlarından bazıları şunlardır;

Altınpınar Limni Gölü Tabiat Parkı

Sarıçam ormanlarıyla çevrili Limni gölü etrafına kurulu bu tabiat parkında, güzel manzara eşliğinde piknik yapmanız mümkün. Bu tabiat parkının çevresinde yürüyüş parkurları da bulunuyor. Merkeze 40 km uzaklıkta olan bu tabiat parkı popüler yerlerden birisidir.

Artabel Gölleri Tabiat Parkı

Şehrin Torul ilçesinde bulunan bu tabiat parkı; dere, şelale ve buzul gölü ile muazzam güzellikler sunan bir mekândır. Sevdiklerinizle sakin bir ortamda piknik yapmak ve kafa dinlemek için bu tabiat parkını tercih edebilirsiniz.

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Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Örümcek Ormanı Tabiatı Koruma Alanı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine bağlı Örümcek Ormanı tabiat parkı, yeşilliğin içerisinde yer alan, Ladin ağaçlarının yoğun olduğu bu tabiat parkıdır. Ülkenin en gür ormanlarına sahip yerlerinden birisi olan bu tabiat parkı, şehrin popüler yerlerinden birisidir. Doğal güzelliği içerisinde barındıran bu mekânda piknik yapmanız da mümkün.

Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı

Şehrin Kürtün ilçesine bağlı tabiat parkı arasında sırada Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı vardır. Doğal bir güzelliğe sahip bu tabiat parkında sevdiklerinizle manzara eşliğinde hoş vakit geçirebilirsiniz.

Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Gümüşhane Piknik Yerleri

Gümüşhane'de piknik yapabileceğiniz yerler çeşitlilik gösterir. Doğal güzelliklere sahip Gümüşhane'de gidebileceğiniz piknik yerlerinden birkaçı şu şekildedir;

  • Şalvas Mesire Alanı
  • Taşköprü Yaylası
  • Tomara Şelalesi
Gümüşhane Piknik Alanları 2023 - Gümüşhane’de Gidilecek Piknik Yerleri ve Mesire Alanları

Gümüşhane Mesire Alanları

Doğal güzellikleriyle dikkat çeken Gümüşhane'de gidebileceğiniz mesire alanlarından bazıları şunlardır;

  • Sema Doğan Parkı
  • Arslanca Köyü Hatıra Ormanı
  • Kazıkbeli Yaylası
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