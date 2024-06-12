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Haberler Yaşam GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 07:43

GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 6 bin TL ikramiye alacak. Söz konusu ikramiyeler 4 bin TL'den 6 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ayının başlamasının ardından gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorusuna çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur gün gün emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.

GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere ikramiyeler 4A, 4B, 4C emeklilerinin hesabına tahsis numarasına göre yatırılıyor. Bu yıl yapılan yüzde elli zammın ardından hesaplara 3'er bin TL yatırılacak. Peki, SSK, BağKur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi gün gün ödeme tarihleri...

GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.

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GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

SSK, BAĞ-KUR- EMEKLİ SANDIĞI BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
4C (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

4B (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

4A (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Başkan Erdoğan tarafından yeni bayram ikramiyesi tutarı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 2 bin TL olan ikramiye yüzde 50 zamla 3 bin TL oldu.

Emekliler, yıl içinde toplamda 6 bin TL'yi hesaplarında görecek. 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli ikramiyesi zammı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
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