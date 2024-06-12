GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Kurban Bayramı bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ile emekli bayram ikramiyesi 2024 ödeme tarihleri belli oldu. Bilindiği üzere ikramiyeler 4A, 4B, 4C emeklilerinin hesabına tahsis numarasına göre yatırılıyor. Bu yıl yapılan yüzde elli zammın ardından hesaplara 3'er bin TL yatırılacak. Peki, SSK, BağKur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyesi gün gün ödeme tarihleri...