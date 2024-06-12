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GÜN GÜN EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ || SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 12.06.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
07:43
Emekliler bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramları'nda 6 bin TL ikramiye alacak. Söz konusu ikramiyeler 4 bin TL'den 6 bin TL'ye yükseltildi. Ramazan ayının başlamasının ardından gözler bayram ikramiyelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı sorusuna çevrildi. Bakan Vedat Işıkhan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile ödeme tarihlerini duyurdu. Peki, 3000 TL emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte SSK, Bağkur gün gün emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri.