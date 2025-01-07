Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:08

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılan zamlar, sabahın ilk saatlerinde tabelalara yansıdı. 7 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları, ulaşım sektörü ve araç sahipleri tarafından merak ediliyor. BRENT petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve mazot fiyatlarında değişikliklere neden oldu. Peki, akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?, benzin ve motorine zam mı geldi? İşte 7 Ocak 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

Uluslararası petrol piyasasında ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sık sık dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak, dün gece yarısından itibaren benzine zam yapıldığı bildirildi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerini yükseltirken, alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi de artırıyor. Peki, güncel benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Ocak Salı akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve detaylar...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

BENZİNE ZAM GELDİ!

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son gelişmelere göre, 7 Ocak 2025 itibarıyla benzine litre başına 1,24 TL zam yapıldı. Motorin ve LPG fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel akaryakıt fiyatları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 45.30 TL

Motorin fiyatı: 44.77 TL

LPG fiyatı: 26.41 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.15 TL

Motorin litre fiyatı: 44.66 TL

LPG litre fiyatı: 25.87 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45.78 TL

Motorin litre fiyatı: 45.33 TL

LPG litre fiyatı: 26.42 TL

SON DAKİKA