GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?

Uluslararası petrol piyasasında ve döviz kurundaki değişimler nedeniyle akaryakıt fiyatlarında sık sık dalgalanmalar yaşanıyor. Son olarak, dün gece yarısından itibaren benzine zam yapıldığı bildirildi. Akaryakıt fiyatlarındaki artış, ulaşım maliyetlerini yükseltirken, alternatif enerji kaynaklarına olan ilgiyi de artırıyor. Peki, güncel benzin ve mazot fiyatları ne kadar oldu? İşte, 7 Ocak Salı akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve detaylar...