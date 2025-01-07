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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 09:08
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
09:08
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI: Benzine zam geldi! 7 Ocak 2025 bugün benzin, mazot, LPG fiyatı ne kadar?
Akaryakıt fiyatlarına gece yarısı yapılan zamlar, sabahın ilk saatlerinde tabelalara yansıdı. 7 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları, ulaşım sektörü ve araç sahipleri tarafından merak ediliyor. BRENT petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, benzin ve mazot fiyatlarında değişikliklere neden oldu. Peki, akaryakıt fiyatları bugün ne kadar?, benzin ve motorine zam mı geldi? İşte 7 Ocak 2025 Salı güncel akaryakıt fiyatları...