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Giriş Tarihi: 03.10.2026 14:27

Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

Fransa'nın batı kıyısında yer alan ve anakara ile bir adayı birbirine bağlayan dünya üzerindeki en sıra dışı geçitlerden biri, her gün binlerce macera tutkununu ağırlıyor. Ancak bu rotada ilerlemek sadece direksiyon hakimiyeti değil, saniyelerle yarışan milimetrik bir zamanlama gerektiriyor. İşte sular yükseldiğinde mahsur kalanlar için inşa edilen sığınak kuleleriyle dünyanın en tehlikeli yolunun şaşırtıcı detayları…

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Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

Fransa'nın batı kıyısında yer alan ve anakarayı Noirmoutier Adası'na bağlayan Passage du Gois, görenleri hayrete düşüren sıra dışı yapısıyla dünyanın en tehlikeli yollarından biri kabul ediliyor. Atlantik Okyanusu'nun gelgitleri nedeniyle günde iki kez sulara gömülerek haritadan tamamen silinen Passage du Gois, dikkatsiz sürücüler için adeta devasa bir tuzağa dönüşüyor. Güvenli geçiş için sürücülere tanınan süre sadece 3 saat ile sınırlı.

Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

GEÇİŞ İÇİN SADECE 3 SAAT VAR!

Okyanus sularının aniden çekilip tekrar yükseldiği bu rotada güvenli bir yolculuk yapabilmek için son derece disiplinli bir planlama şart:

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Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

1,5 Saat Öncesi ve Sonrası: Sürücülerin güvenle ilerleyebilmesi için suların en düşük seviyede olduğu anın 1,5 saat öncesi ile 1,5 saat sonrası arasındaki toplam 3 saatlik zaman penceresini kullanması gerekiyor.

Suyun Hızlı Yükselişi: Zamanlamayı kaçıran veya önündeki büyük araçlara güvenerek yola atlayan sürücüler, okyanus sularının tahmin edilenden çok daha hızlı yükselmesiyle araçlarının içinde sıkışıp kalabiliyor.

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Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

MAHSUR KALANLAR İÇİN ÖZEL SIĞINAK KULELERİ

Yol boyunca dikkatsizlik veya panik yüzünden sulara yakalanan yayalar ve sürücüler için güzergah üzerine 9 adet özel yükseltilmiş sığınak kulesi (balise) inşa edilmiştir. Suları fark ettiği an aracını terk etmek zorunda kalan tatilciler, bu demir direklere tırmanarak ekiplerin kendilerini kurtarmasını bekler. Ancak araçlar ne yazık ki suların altında kalarak ciddi zarar görür.

Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

SULAR ÇEKİLDİĞİNDE YAŞAM BAŞLIYOR

Okyanus geri çekilip yol gün yüzüne çıktığında alan sadece sürücülerin değil, macera tutkunlarının da odak noktası haline geliyor:

Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

DENİZ CANLILARI AVCILIĞI

Sular çekildiği an yerli halk ve turistler çamurlu yüzeyde midye, istiridye ve çeşitli kabuklu deniz hayvanlarını toplamak için bölgeye akın ediyor.

Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

SULARA KARŞI SPOR

Her yıl düzenlenen uluslararası bu sıra dışı maratonda atletler, gelgit suları yükselip yolu kapatmaya başladığı anlarda sulara karşı zamana karşı yarışıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcular, okyanus tabanında yürümenin veya bisiklet sürmenin tadını çıkarır.

Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

Risk almak istemeyen sürücüler için 1971 yılında inşa edilen ve adayı anakaraya kesintisiz bağlayan 8 kilometre uzaklıktaki Noirmoutier Köprüsü, güvenli bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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