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Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!
Giriş Tarihi: 03.10.2026 14:27
Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!
Fransa'nın batı kıyısında yer alan ve anakara ile bir adayı birbirine bağlayan dünya üzerindeki en sıra dışı geçitlerden biri, her gün binlerce macera tutkununu ağırlıyor. Ancak bu rotada ilerlemek sadece direksiyon hakimiyeti değil, saniyelerle yarışan milimetrik bir zamanlama gerektiriyor. İşte sular yükseldiğinde mahsur kalanlar için inşa edilen sığınak kuleleriyle dünyanın en tehlikeli yolunun şaşırtıcı detayları…