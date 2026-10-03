Günde iki kez okyanusun altında kayboluyor: Yanlış zamanda giren yandı, sadece 3 saatlik süre var!

Fransa'nın batı kıyısında yer alan ve anakarayı Noirmoutier Adası'na bağlayan Passage du Gois, görenleri hayrete düşüren sıra dışı yapısıyla dünyanın en tehlikeli yollarından biri kabul ediliyor. Atlantik Okyanusu'nun gelgitleri nedeniyle günde iki kez sulara gömülerek haritadan tamamen silinen Passage du Gois, dikkatsiz sürücüler için adeta devasa bir tuzağa dönüşüyor. Güvenli geçiş için sürücülere tanınan süre sadece 3 saat ile sınırlı.