Haberler Yaşam Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:43

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

Dünya, 100 yılda bir olacak bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya olabilir. Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü sonucu dünyanın karanlığa gömülmesi gibi bir ihtimal bulunmakta. Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara Güneş fırtınası veyahut püskürtüsü denirken, ilk oluşum 1859 yılında gözlemlenmiştir. NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar radyo frekanslarına büyük tehlike arz etmekte. Peki, Güneş patlaması ne zaman, olacak elektrik gidecek mi? Güneş fırtınası nedir, internet ne zaman gidecek?