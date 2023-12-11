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Haberler Yaşam Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?
Giriş Tarihi: 11.12.2023 09:43 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 09:43

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

Dünya, 100 yılda bir olacak bir elektrik kesintisiyle karşı karşıya olabilir. Güneş patlaması veya Güneş püskürtüsü sonucu dünyanın karanlığa gömülmesi gibi bir ihtimal bulunmakta. Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara Güneş fırtınası veyahut püskürtüsü denirken, ilk oluşum 1859 yılında gözlemlenmiştir. NASA'ya göre, Güneş yüzeyinde yaşanan patlamalar radyo frekanslarına büyük tehlike arz etmekte. Peki, Güneş patlaması ne zaman, olacak elektrik gidecek mi? Güneş fırtınası nedir, internet ne zaman gidecek?

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak, elektrikler gidecek mi sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Güneş püskürtüsü sonucunda iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilirken, yaşanan il oluşum 1859 yılında gözlemlenmişti.

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

GÜNEŞ PATLAMASI NEDİR?

Güneş püskürtüsü veya güneş patlaması, Güneş'in gaz yuvarında (atmosfer) gerçekleşen şiddetli patlamalara verilen addır. Bu patlamalar milyarlarca megaton gücünde olup, genelde saatte 1.000.000 km/saat hızla hareket ederler.

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Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

6 × 1025 Patlama sonucunda joule'e kadar enerji açığa çıkarabilir. Güneş püskürtüsü nedeniyle Dünya atmosferine normalin üzerinde küçük dalga boylu radyasyon parçacıkları girer. Bu püskürtüler sonucunda yeryüzündeki iletişim ve güç ağları olumsuz yönde etkilenebilir.

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

Güneş patlamaları, Güneş atmosferinin bütün tabakalarını (fotosfer, korona ve kromosfer) etkiler, plazmayı onlarca milyon kelvine çıkarıp elektronları, protonları ve daha ağır iyonları neredeyse ışık hızıyla uzaya fırlatır. Ayrıca bütün elektromanyetik tayfa yayılmış radyasyon üretirler. Çoğu Güneş patlamaları, şiddetli manyetik alanların fotosfere girdiği Güneş lekeleri gibi aktif bölgelerde oluşur.

Güneş patlaması nedir, ne zaman olacak? Haftalarca elektrik gidebilir! Güneş fırtınası ile elektrik ve internetler gider mi?

Güneş püskürtüleri magnetik birleşmelerden dolayı oluşurlar. İlk oluşum ise 1859 yılında gözlemlenmiştir ve Carrington Olayı olarak adlandırılır.

Güneş üzerinde yaşanan patlamalar sonucunda yayılan püskürtüler sonucunda, yeryüzünde GPS ve benzeri iletişim ağları olumsuz yönde etkilenmektedir.

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