Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 20:05 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 20:05

Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?

Tüm dünyanın merakla beklediği yılın ikinci Güneş Tutulması'na sayılı saatler kaldı. Yaklaşık 2 saat sürecek olan tutulmanın tarihi, saati, etkileri ve görüleceği şehirler doğa olaylarını takip edenler tarafından araştırılıyor. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulmanın astroloji üzerindeki etkisi de sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? İşte merak edilen bilgiler.

Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?

Bu senenin ikinci Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Hem global olarak hem de bireysel olarak pek çok etkisinin bulunacağı tutulma parçalı Güneş Tutulması olarak biliniyor. Astroloji ve doğa olaylarını yakından takip eden binlerce vatandaş tutulmaya sayılı saatler kala "Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Güneş Tutulması etkileri ve diğer bilgiler.

Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bu senenin gök olaylarından biri olan Güneş Tutulması, 25 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?

Parçalı Güneş tutulması, Türkiye Saati ile 12:40 ve 15.05 saatleri arasında meydana gelecek.

Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?

Tutulmanın maksimum evresi ile 13.50 olacak. Bu sürede Güneş diskinin yüzde 50'si örtülecek.

Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

SON DAKİKA