Tüm dünyanın merakla beklediği yılın ikinci Güneş Tutulması'na sayılı saatler kaldı. Yaklaşık 2 saat sürecek olan tutulmanın tarihi, saati, etkileri ve görüleceği şehirler doğa olaylarını takip edenler tarafından araştırılıyor. Akrep burcunda meydana gelecek olan tutulmanın astroloji üzerindeki etkisi de sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Peki; Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler? İşte merak edilen bilgiler.