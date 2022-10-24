Bu senenin ikinci Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Hem global olarak hem de bireysel olarak pek çok etkisinin bulunacağı tutulma parçalı Güneş Tutulması olarak biliniyor. Astroloji ve doğa olaylarını yakından takip eden binlerce vatandaş tutulmaya sayılı saatler kala "Güneş Tutulması hangi şehirlerde görülecek? Yılın ikinci Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta ve etkileri neler?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Güneş Tutulması etkileri ve diğer bilgiler.