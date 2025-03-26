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Giriş Tarihi: 26.03.2025 15:35 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 15:35

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor! 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşen Ay tutulması sonrasında gözler Güneş tutulmasına çevrildi. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir kısmını örterek büyüleyici anlara sahne olacak. Bu doğa olayı dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, detaylar...

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!

2025 yılının ilk Güneş tutulması için tarih belli oldu. Yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek tutulma, teleskop veya dürbünle gözlemlenebilecek. Güneş tutulması sırasında gözlerin korunması ise oldukça önemli. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı tutulma, Ay'ın Güneş'in bir kısmını örtmesiyle oluşacak. 2025 yılının ilk Güneş tutulması, 29 Mart'ta gerçekleşecek.

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Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Tutulma, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Bu süre boyunca, Güneş'in bir kısmı Ay tarafından örtülecek.

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2025 yılının ilk Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünden görülebilecek.

Güneş tutulması ne zaman, Türkiye’den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Bu, Ay'ın sadece Güneş'in bir bölümünü örttüğü ve bu sebeple Güneş'in yalnızca bir kısmının gizlendiği bir tutulma türüdür. Her tam veya halkalı tutulma, başlangıç ve bitişte parçalı tutulma olarak yaşanır. Tam tutulma bölgesinin dışındaki geniş alanlarda, tutulma yalnızca parçalı olarak gözlemlenir.