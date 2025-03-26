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Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!
Giriş Tarihi: 26.03.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
15:35
Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor!
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor! 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşen Ay tutulması sonrasında gözler Güneş tutulmasına çevrildi. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir kısmını örterek büyüleyici anlara sahne olacak. Bu doğa olayı dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, detaylar...