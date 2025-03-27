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Haberler Yaşam GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 14:34

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?

Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor! 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşen Ay tutulması sonrasında gözler Güneş tutulmasına çevrildi. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir kısmını örterek büyüleyici anlara sahne olacak. Bu doğa olayı dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, detaylar...

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

2025 yılının ilk Güneş tutulması için tarih belli oldu. Yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek tutulma, teleskop veya dürbünle gözlemlenebilecek. Güneş tutulması sırasında gözlerin korunması ise oldukça önemli. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, merak edilen soruların yanıtı...

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Parçalı tutulma, Ay'ın Güneş'in bir kısmını örtmesiyle oluşacak. 2025 yılının ilk Güneş tutulması, 29 Mart'ta gerçekleşecek.

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GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Tutulma, Türkiye saatiyle 13:57'de başlayacak ve yaklaşık 3 saat 52 dakika sürecek. Bu süre boyunca, Güneş'in bir kısmı Ay tarafından örtülecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2025 yılının ilk Güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Tutulma, Avrupa, Kuzey Asya ve Kuzey Amerika'nın büyük bir bölümünden görülebilecek.

GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye’den görülecek mi?

PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?

Bu, Ay'ın sadece Güneş'in bir bölümünü örttüğü ve bu sebeple Güneş'in yalnızca bir kısmının gizlendiği bir tutulma türüdür. Her tam veya halkalı tutulma, başlangıç ve bitişte parçalı tutulma olarak yaşanır. Tam tutulma bölgesinin dışındaki geniş alanlarda, tutulma yalnızca parçalı olarak gözlemlenir.