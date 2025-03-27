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GÜNEŞ TUTULMASI TARİHİ 2025 | Güneş Tutulması ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
Giriş Tarihi: 27.03.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025
14:34
Yılın ilk Güneş tutulması gerçekleşiyor! 13-14 Mart tarihlerinde gerçekleşen Ay tutulması sonrasında gözler Güneş tutulmasına çevrildi. Tutulma sırasında Ay, Güneş'in bir kısmını örterek büyüleyici anlara sahne olacak. Bu doğa olayı dünyanın belirli bölgelerinden izlenebilecek. Peki, Güneş tutulması ne zaman, Türkiye'den görülebilecek mi? İşte, detaylar...