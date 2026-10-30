Güneşin Doğduğu Yer 7. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölüm izle

Hanzade öfkesini Leyla'dan çıkarmak ister ancak beklediğinden çok daha sert bir tepkiyle karşı karşıya kalır. Tehlikeli bir yalanla durumu kontrol altında tutmaya çalışan Celadet'in Suzi'ye dair endişeleri giderek artar. Bu sırada İhsan, Gül'e beklenmedik bir teklifte bulunur.