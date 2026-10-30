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Güneşin Doğduğu Yer 7. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölüm izle
Giriş Tarihi: 30.10.2026 00:09
Güncelleme Tarihi: 30.10.2026 00:28
Güneşin Doğduğu Yer 7. bölüm izle: ATV ile Güneşin Doğduğu Yer son bölüm izle
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yapımlarından Güneşin Doğduğu Yer, 7. bölümüyle izleyicileri bir kez daha ekran başına topladı. Güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici sahneleri ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide heyecan dolu anlar yaşandı. Burak Özçivit, Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik ve Beyza Gümülcine'nin rol aldığı son bölümü kaçıranlar, diziyi yeniden izlemek için araştırmalarına başladı.