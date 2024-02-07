Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güneş'te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: "Enerji kesintilerine hazır olun..."
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 16:37

Güneş'te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: "Enerji kesintilerine hazır olun..."

Güneşte meydana gelen son patlamalar, Avustralya ve Güney Asya'da elektrik kesintilerini tetikleyen, uzayda 1.448.410 km hızla yükselen enerji yüklü parçacıklardan oluşan devasa bir parlamalardan oluşmasına neden oldu.

Güneş’te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: Enerji kesintilerine hazır olun...

Yaşanan patlamalar nedeniyle salı sabahı, telsiz operatörlerinin ve denizcilerin iki hedef etrafında kesintiye uğradığını belirten raporlar ortaya çıktı.

Güneş’te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: Enerji kesintilerine hazır olun...

Uzun süreli parlama Pazartesi günü saat 20:30'da yayınlandı ve güneş fırtınası bugün saat 10:00 kısa bir süre sonra gezegenimize ulaştı. NOAA'nın (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, önümüzdeki günlerde daha fazla iletişim kesintisi yaşanma ihtimalinin yüzde 45 olduğunu belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güneş’te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: Enerji kesintilerine hazır olun...

Fizikçiler, patlamanın, Dünya'nın gündüz tarafında küçük (R1) ila orta (R2) radyo kesintilerine neden olabilecek M sınıfı bir parlama olduğunu belirtti.

Güneş’te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: Enerji kesintilerine hazır olun...

Uyarı büyük ölçüde diğer kullanımların yanı sıra havacılık iletişimi, hava istasyonları, amatör radyo ve bant hizmetleri tarafından kullanılan frekanslar için önem taşıyor.

Güneş’te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: Enerji kesintilerine hazır olun...

Fizikçi Dr. Tamitha Skov'un, Ocak ayında DailyMail.com'a yaptığı açıklamada; 'Etkilenenler, özellikle yüksek enlemlerde GPS/GNSS hizmetlerine güvenen kişiler, hassas çiftçiler ve keşif, arama ve kurtarma için İHA'ları kullanan kişilerdir' olduğunu belirtti.

SON DAKİKA