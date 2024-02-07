Güneş'te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: "Enerji kesintilerine hazır olun..."

Uzun süreli parlama Pazartesi günü saat 20:30'da yayınlandı ve güneş fırtınası bugün saat 10:00 kısa bir süre sonra gezegenimize ulaştı. NOAA'nın (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi) Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi, önümüzdeki günlerde daha fazla iletişim kesintisi yaşanma ihtimalinin yüzde 45 olduğunu belirtti.