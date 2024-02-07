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Güneş'te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: "Enerji kesintilerine hazır olun..."
Giriş Tarihi: 07.02.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
16:37
Güneş'te büyük patlama! Karanlık günler geliyor mu? Uzmanından açıklama: "Enerji kesintilerine hazır olun..."
Güneşte meydana gelen son patlamalar, Avustralya ve Güney Asya'da elektrik kesintilerini tetikleyen, uzayda 1.448.410 km hızla yükselen enerji yüklü parçacıklardan oluşan devasa bir parlamalardan oluşmasına neden oldu.