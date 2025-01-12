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Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
22:47
Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...