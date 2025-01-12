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Haberler Yaşam Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Giriş Tarihi: 12.01.2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:47

Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Ocak 2025 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen sorusunun Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Güney Kore’de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? 200 bin TL değerindeki sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Güney Kore’de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

Güney Kore'de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir?

A: Görme engelliler
B: İşitme engelliler
C: Down sendromlular
D: Yürüme engelliler

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Güney Kore’de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

CEVAP: A. Görme Engelliler

Güney Kore’de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

2006 yılında, görme engelli olmayan bireyler bu yasanın ayrımcı olduğunu öne sürerek protestolar düzenlemişlerdir. Ancak, yasanın kaldırılması durumunda görme engelli terapistlerin işsiz kalma endişesi, bazı trajik olaylara yol açmıştır. 2008 yılında Güney Kore Anayasa Mahkemesi, yasanın devamına ve sadece görme engelli bireylerin masaj terapisti olarak çalışmasına izin veren düzenlemenin sürdürülmesine karar vermiştir.

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