Güney Kore’de yasal olarak kimler masör ya da masöz olabilir? Kim Milyoner Olmak İster 200.000 TL değerindeki sorunun cevabı

2006 yılında, görme engelli olmayan bireyler bu yasanın ayrımcı olduğunu öne sürerek protestolar düzenlemişlerdir. Ancak, yasanın kaldırılması durumunda görme engelli terapistlerin işsiz kalma endişesi, bazı trajik olaylara yol açmıştır. 2008 yılında Güney Kore Anayasa Mahkemesi, yasanın devamına ve sadece görme engelli bireylerin masaj terapisti olarak çalışmasına izin veren düzenlemenin sürdürülmesine karar vermiştir.