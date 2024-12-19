Haberler
Yaşam
Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
09:59
Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım
İstanbul Bağcılar'da aynı hastanede görevli sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'yı(43) silahla öldüren evli ve iki çocuk babası güvenlik görevlisi Cumali Varan(45) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hemşirenin 7 yıllık sevgilisi olduğunu belirten Cumali Varan ifadesinde, "Sibel öldükten sonra defalarca intihar teşebbüsünde bulundum ama kendime kıyıp intihar edemedim" dedi. Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.