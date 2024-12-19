Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım
Giriş Tarihi: 19.12.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 09:59

Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

İstanbul Bağcılar'da aynı hastanede görevli sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'yı(43) silahla öldüren evli ve iki çocuk babası güvenlik görevlisi Cumali Varan(45) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hemşirenin 7 yıllık sevgilisi olduğunu belirten Cumali Varan ifadesinde, "Sibel öldükten sonra defalarca intihar teşebbüsünde bulundum ama kendime kıyıp intihar edemedim" dedi. Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

HUZEYFE ATICI
Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

İstanbul Bağcılar'da 29 Mart akşamı Göztepe Mahallesi, Maslak Caddesindeki bir binada yaşanan olayda, Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olan Cumali Varan (45), aynı hastanede hemşire olarak çalışan ve ayrılma aşamasında olduğu sevgilisi Sibel Kavılı'nın (43) evine gitti. Cumali Varan ile Sibel Kavılı arasında tartışma çıktı.

Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

Tartışma sırasında Cumali Varan, Sibel Kavılı'yı silahla göğsünden vurdu. Şüpheli daha sonra kayıplara karıştı. Sibel Kavılı'nın cansız bedeni ise, yakınlarının kendisinden haber alamaması üzerine komşularını arabasıyla bulundu. Cumali Varan, Bolu'ya kaçmak üzereyken Kocaeli'de yakalanarak tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

"KENDİME KIYIP İNTİHAR EDEMEDİM"
Katil zanlısı ifadesinde, Sibel Kavılı'yı öldürdükten sonra kendisini de öldürmek için defalarca teşebbüste bulunduğunu ama kendisine kıyamadığını söyledi ve şunları aktardı: "Evli ve iki çocuk babasıyım. Sibel, 7 yıllık sevgilimdi. Eşimle aram bozulunca bir süre sonra Bağcılar'da onun evinde birlikte yaşamaya başladık. Bir süre sonra anlaşmazlıklar sonucu benden ayrılmak istediğini söyledi. Olaydan bir süre önce işyerinde konusu da geçince 15 bin TL karşılığında bir silah aldım. Birlikte yaşadığımız evin çekmecesine koydum. Sibel silahı gördü ve 'Bu silahı neden aldın?' dedi. 'Evde bulunsun' dedim. Sonra ayrılmak istediğini söyleyince evi terk ettim.

Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

Ama onun peşini bırakmadım. Sevdiğim kadının peşindeydim. Olay günü izinli olmama rağmen hastaneye gittim. Beni görmedi. Eve gelip daire içinde bekledim. Amacım ona sürpriz yapmaktı. Bana 'Burada ne işin var?' dedi. '8. yıl dönümümüzü kutlayalım, barışalım' dedim. Bana saldırdı. Uzun süre beni darp etti. Yatak odasından silahı alıp belime taktım. Vurmaya devam edince çıkarıp kafama dayadım. 'Sen yoksan ben de yokum' dedim. Silahın namlusunu tuttu. Yere doğrulturken silah iki dafa patladı ve yere yığıldı. Sibel öldükten sonra dafalarca intihar teşebbüsünde bulundum ama kendime kıyıp intihar edemedim."

Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Varan'ın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ya da bulundurma' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

SON DAKİKA