Güvenlik hemşire Sibel’i katletti! Yasak aşk detayı: Kendime kıyamadım

"KENDİME KIYIP İNTİHAR EDEMEDİM"

Katil zanlısı ifadesinde, Sibel Kavılı'yı öldürdükten sonra kendisini de öldürmek için defalarca teşebbüste bulunduğunu ama kendisine kıyamadığını söyledi ve şunları aktardı: "Evli ve iki çocuk babasıyım. Sibel, 7 yıllık sevgilimdi. Eşimle aram bozulunca bir süre sonra Bağcılar'da onun evinde birlikte yaşamaya başladık. Bir süre sonra anlaşmazlıklar sonucu benden ayrılmak istediğini söyledi. Olaydan bir süre önce işyerinde konusu da geçince 15 bin TL karşılığında bir silah aldım. Birlikte yaşadığımız evin çekmecesine koydum. Sibel silahı gördü ve 'Bu silahı neden aldın?' dedi. 'Evde bulunsun' dedim. Sonra ayrılmak istediğini söyleyince evi terk ettim.