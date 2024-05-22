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Haberler Yaşam Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 15:40

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Serinin 2. filmi olarak yayımlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu ile gündemde. 1975 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Serinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan yapımda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimler bulunuyor. Peki; Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları arasında Yeşilçam'ın en sevilen isimleri yer alıyor. Özel Çamlıca Lisesi'nin en özel maceraları yıllardır izleyenleri ekran başına kilitliyor. Peki; Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, filme dair merak edilenler...

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI KONUSU

Özel Çamlıca Lisesi'nin en 'özel' sınıfı olan Hababam Sınıfı'nın haşarı öğrencileri 'sahte diplomalar' yüzünden sınıfta kalmışlardır. Artık lise yaş haddinin son demlerine gelen öğrencilerin arasından Ferit'in bir çocuğu olmuştur.

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Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Ferit çocuğuna nasıl bakacağını bilemediği için çocuğu mecburen okula getirmiştir. Mahmut Hoca'nın sürekli olarak ağlayan bu bebeğin varlığını fark etmesi ise yalnızca an meselesidir.

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HABABAM SINIFI SINIFTA KALDI OYUNCULARI

Münir Özkul: Mahmut Hoca

Kemal Sunal: İnek Şaban

Şener Şen: Badi Ekrem

Tarık Akan: Damat Ferit

Aile Naşit: Hafize Ana

Halit Akçatepe: Güdük Necmi

Ergin Orbey: Müfettiş

Feridun Şavlı: Dom Dom

Semra Özdamar: Semra Hoca

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin ilk filminin büyük ilgi görmesinden sonra 1975 yılının ilkbaharında çekilmiştir. Filmin çekimleri yine İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir. Filmin sahneleri genellikle okulda ve okulun bahçesinde yer almıştır.

Eski ve yeni serinin tüm filmlerinin çekimleri bu binada gerçekleşmiştir.

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