Haberler
Yaşam
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
15:40
Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Serinin 2. filmi olarak yayımlanan Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı oyuncuları ve konusu ile gündemde. 1975 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Serinin en çok izlenen filmleri arasında yer alan yapımda Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimler bulunuyor. Peki; Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?