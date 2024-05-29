Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.