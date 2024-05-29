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Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
16:02
Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?
Efsane serinin 3. filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. 1976 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Ahmet'in hikayesinin anlatıldığı üçüncü filmde Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimler yer almaya devam ediyor. Peki; Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?