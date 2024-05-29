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Haberler Yaşam Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:02

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV'de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

Efsane serinin 3. filmi Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu ile araştırılıyor. 1976 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez oturuyor. Ahmet'in hikayesinin anlatıldığı üçüncü filmde Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi isimler yer almaya devam ediyor. Peki; Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları arasında pek çok usta isim yer alıyor. Özel Çamlıca Lisesi'nde bu kez yeni bir öğrenci; Ahmet var. Yıllardır ilgiyle takip edilen yapım bir kez daha televizyon ekranlarında. Peki; Hababam Sınıfı Uyanıyor konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

HABABAM SINIFI UYANIYOR KONUSU

Hababam Sınıfı'na, Mahmut Hoca'nın uzaktan bir akrabası olan Ahmet adında çalışkan bir öğrenci gelir. Hababam Sınıfı, başta köylü diye alay ettiği Ahmet'i de kendisine benzetmeye çalışır. Ne var ki, Ahmet kolay pes etmeyen, duyarlı ve duygulu bir çocuktur.

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Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

Sınıfın tüm alaylarına ve çirkin sözlerine maruz kalmasına rağmen mezun olabilmeyi başaran Ahmet, bir köye öğretmen olarak atanır ve Hababam Sınıfı'na hem güzel bir ders verir, hem de onları gururlandırır.

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

HABABAM SINIFI UYANIYOR OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Münir Özkul: Mahmut Hoca

Kemal Sunal: İnek Şaban

Şener Şen: Badi Ekrem

Aile Naşit: Hafize Ana

Halit Akçatepe: Güdük Necmi

Ergin Orbey: Müfettiş

Feridun Şavlı: Dom Dom

Ahmet Sezerel: Ahmet

Ahmet Arıman: Hayta İsmail

Hababam Sınıfı Uyanıyor oyuncuları ve konusu: Bu akşam TV’de! Hababam Sınıfı nereden çekildi?

HABABAM SINIFI NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul'un Üsküdar semtinde yer alan Adile Sultan Kasrı'nda gerçekleştirilmiştir. Filmin sahneleri genellikle okulda ve okulun bahçesinde yer almıştır.

Eski ve yeni serinin tüm filmlerinin çekimleri bu binada gerçekleşmiştir.

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