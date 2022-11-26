Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı "900 bin doları hesabıma gönderdiler"

CİNAYET ÖNCESİ PARA ANLAŞMASI

İddianamede Mustafa Özcan'ın Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından, açıklamalarından vazgeçirilmesi, engellenmesi için Enver Altaylı'dan yardım istediği, Altaylı'nın ise Almanya'da ticaretle uğraşan Serhat Ilıcak'ı kastederek 'görüşeyim' dediği anlatıldı. Ardından Altaylı'nın Özcan'ı arayarak malum konuda Serhat Ilıcak'ın kendilerine yardımcı olamayacağını ifade ettiği, Altaylı'nın Köstem'le birlikte 2 Ekim 2002'de Özcan'la yüz yüze görüştükten sonra 3 Ekim'de Köstem ile birlikte ilk defa Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giderek Levent Göktaş ile tanıştıkları kaydedildi.