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Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı "900 bin doları hesabıma gönderdiler"
Giriş Tarihi: 26.11.2022 06:52
Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
07:02
Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı "900 bin doları hesabıma gönderdiler"
Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırı sonucunda öldürülen ve 20 yılını doldurmak üzereyken çözülen Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni iddianamede çarpıcı tespitler yapıldı. Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için suikasta katılan ve organize eden kişilere para temin edilmesi ihtiyacının olduğu, paranın ise Serhat Ilıcak ile Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın altyapı kablo sistemleri ihale sürecindeki aracılık parasından elde edildiği kaydedildi.