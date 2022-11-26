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Haberler Yaşam Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı "900 bin doları hesabıma gönderdiler"
Giriş Tarihi: 26.11.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 07:02

Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı "900 bin doları hesabıma gönderdiler"

Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırı sonucunda öldürülen ve 20 yılını doldurmak üzereyken çözülen Dr. Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni iddianamede çarpıcı tespitler yapıldı. Hablemitoğlu'nun öldürülmesi için suikasta katılan ve organize eden kişilere para temin edilmesi ihtiyacının olduğu, paranın ise Serhat Ilıcak ile Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın altyapı kablo sistemleri ihale sürecindeki aracılık parasından elde edildiği kaydedildi.

Dilhan Dumanoğlu
Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı 900 bin doları hesabıma gönderdiler

İddianamede 2003 yılı içerisinde Enver Altaylı'nın Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir ihale sürecindeki aracılık hizmeti için Serhat Ilıcak ile birlikte 900 bin ABD doları para aldığı anlaşıldığı aktarıldı.

Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı 900 bin doları hesabıma gönderdiler

Enver Altaylı'nın şoförü Nizamettin Afşar ifadesinde "Siemens şirketinin Genelkurmay'dan randevu talebini Enver Altaylı'nın irtibatları vasıtasıyla aldığını biliyorum. Yaklaşık 1-1,5 sene sonra bu alt yapı işi için malzeme temini kısmını Siemens şirketi aldı. 2003 yılı içerisinde Siemens şirketi ihale süreci onaylandıktan sonra iş bitmeden, mal teslimi yapılmadan o gün itibariyle yaklaşık 900 küsur bin dolar parayı Enver Altaylı ve Serhat Ilıcak üzerinden yapılan görüşmeler neticesi benim İstanbul Florya'da bulunan İş Bankası'ndaki hesabıma gönderdiler" dedi.

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Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı 900 bin doları hesabıma gönderdiler

KÖSTEM'İN RAPOR PARASI DA İHALEDEN
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Afşar'ın ifadesinde geçen ihalenin yapılıp yapılmadığının tespiti için Genelkurmay Başkanlığı ile yazışma yapıldı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından Başsavcılığa gönderilen cevap yazısında 3 Temmuz 2003'te altyapı kablo sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin Siemens firması ile sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı 900 bin doları hesabıma gönderdiler

İddianamede, Aydın Köstem'e rapor hazırlaması karşılığında Altaylı tarafından Afşar aracılığıyla verilen 30 bin doların da ihale sürecinde aracılık yapılmasına ilişkin olarak firmadan alınan para olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Hablemitoğlu cinayeti iddianamesinde çarpıcı detay! Suikastın parası ortaya çıktı 900 bin doları hesabıma gönderdiler

CİNAYET ÖNCESİ PARA ANLAŞMASI
İddianamede Mustafa Özcan'ın Necip Hablemitoğlu'nun FETÖ ile ilgili çalışmalarından, açıklamalarından vazgeçirilmesi, engellenmesi için Enver Altaylı'dan yardım istediği, Altaylı'nın ise Almanya'da ticaretle uğraşan Serhat Ilıcak'ı kastederek 'görüşeyim' dediği anlatıldı. Ardından Altaylı'nın Özcan'ı arayarak malum konuda Serhat Ilıcak'ın kendilerine yardımcı olamayacağını ifade ettiği, Altaylı'nın Köstem'le birlikte 2 Ekim 2002'de Özcan'la yüz yüze görüştükten sonra 3 Ekim'de Köstem ile birlikte ilk defa Özel Kuvvetler Komutanlığı'na giderek Levent Göktaş ile tanıştıkları kaydedildi.

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