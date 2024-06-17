Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: REDDEDİNCE…

U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp'in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın ardından Çetinalp'in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.