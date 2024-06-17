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Haberler Yaşam Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 17:20

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, babasının evinde eski erkek arkadaşı U.E.Y.'nin saldırısına uğradı. Tam 120 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Kendisi de 15 yaşında olan cani ifadesinde kan donduran cinayeti tek tek anlattı. Yürütülen soruşturmada ise Hacer Çağla'nın öldürülmeden 1.5saat önce annesine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Ceyhan TORLAK
Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

Türkiye'yi sarsan cinayet, 15 Haziran akşam saatlerinde Karabağlar ilçesi Arap Hasan Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. İddiaya göre, Şerif Remzi Ortaokulu'ndan mezun Hacer Çağla Çetinalp ile eski erkek arkadaşı U.E.Y., Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç.'nin evinde buluştu. İkili arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.E.Y., Çetinalp'i 120 yerinden bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan Çetinalp, kanlar içinde yere yığıldı.

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

KIZININ CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTI

Bu sırada dışarıdan eve dönen Çetinalp'in polis memuru babası İ.U.Ç., evde kızının cansız bedeniyle karşılaştı. İ.U.Ç., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Çetinalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetinalp'in cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

CANİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili cinayet şüphelisi U.E.Y. ile Çetinalp'in babası İ.U.Ç., gözaltına alındı. U.E.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından dün adliye sevk edilen cinayet şüphelisi U.E.Y. tutuklandı. Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise serbest bırakıldı.

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

İFADESİNDE HER ŞEYİ ANLATTI: REDDEDİNCE…

U.E.Y. ifadesinde, eski kız arkadaşı ile barışmak için bir araya geldiğini ancak Çetinalp'in barışmayı reddettiğini ve kendisi aldattığını düşündüğü için çıkan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf etti. Olayın ardından Çetinalp'in telefonunu ve olayda kullandığı bıçağı alarak evden ayrıldığını söyleyen U.E.Y., cep telefonunu sokaktaki bir çöp kutusuna atıp, bıçağı da eve getirdiğini belirtti.

Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!

"KIZIMI ÇOK SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ…"

Çetinalp'in babası İ.U.Ç. ise ifadesinde, U.E.Y.'nin kendisine kızını çok sevdiğini ve konuşup, barışmak istediğini söylemesi üzerine evde buluşmalarına izin verdiğini söyledi. Baba İ.U.Ç., U.E.Y. ile kızı Çetinalp'in konuşması için evden ayrıldığını geri döndüğünde ise kızının cesediyle karşılaştığını anlattı.

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