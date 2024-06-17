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Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!
Giriş Tarihi: 17.06.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
17:20
Hacer Çağla Çetinalp cinayeti: Ölmeden 1.5 saat önce annesine o mesajı atmış!
İzmir'de 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetinalp, babasının evinde eski erkek arkadaşı U.E.Y.'nin saldırısına uğradı. Tam 120 bıçak darbesiyle hayattan koparıldı. Kendisi de 15 yaşında olan cani ifadesinde kan donduran cinayeti tek tek anlattı. Yürütülen soruşturmada ise Hacer Çağla'nın öldürülmeden 1.5saat önce annesine attığı son mesaj ortaya çıktı!