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Haberler Yaşam Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...
Giriş Tarihi: 19.10.2021 15:19 Güncelleme Tarihi: 19.10.2021 15:21

Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

AA
Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...

İsrail'de amatör bir dalgıç, dalış sırasında Haçlılardan kaldığı ve 900 yıllık olduğu tahmin edilen kılıç buldu.

Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...

İsrail Antikalar Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Shlomi Katzin isimli amatör dalgıcın ülkenin kuzeyinde Akdeniz kıyısında yaptığı dalış sırasında Haçlılardan kaldığı tahmin edilen bir kılıca rastladığı belirtildi.

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Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...

Açıklamada amatör dalgıcın bulduğu kılıcı denizden çıkararak İsrailli yetkililere teslim ettiği ifade edildi.

Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...

Yüzeyi deniz kabuklarıyla kaplanan 1 metre uzunluğundaki kılıcın yaklaşık 900 yıllık olduğunun tahmin edildiği ve temizlenip restore edildikten sonra sergileneceği kaydedildi.

Haçlılardan kalma! Tam 900 yıl önce...

Kılıcı bulan Katzin'e ise teşekkür belgesi verildi.

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