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Giriş Tarihi: 03.04.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 07:10

Hafta sonu hafta içi nasıl? , kalktı mı, hangi illerde var?

20 yaş altı ve 65 yaş üzeri var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz Mart ayında başlayan normalleşme süreci ile bu yaş gruplarında bulunan vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları esnetilmişti. Ancak artan vaka sayıları sokağa çıkma kısıtlamasını da beraberinde getirdi. Son olarak geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan artan vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaları açıkladı. Bu durum, Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var sorusunu da beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte, hafta içi ve hafta sonu 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı izin saatleri belli oldu. İşte sokağa çıkma yasağı olan iller…

Hafta sonu hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

65 yaş üzeri ve 20 yaş altı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korurken, konuya ilişkin detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde yayınlandı. Pandemi sürecinde bu yaş gruplarına getirilen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması Mart ayında alınan normalleşme kararı ile hafifletilmişti. Son yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarının yeniden gelmesi Bu hafta sonu 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı ve hangi illerde var sorularını da beraberinde getirdi. Konuya ilişkin detaylar ise İçişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı. İşte 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması olan iller:

Hafta sonu hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

HAFTA İÇİ - HAFTA SONU 65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI DIŞARI ÇIKMA İZNİ SAATLERİ KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığının genelgesinde, illerin risk durumuna göre 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı uygulamasında değişikliğe gidildiği ve kısıtlamanın aşağıda yer alan illerde kaldırıldığı belirtildi.

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Hafta sonu hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Peki, 65 yaş üstü ve saatleri kaçta başlıyor? Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı yasak saatleri konusuyla ilgili şunlar kaydedildi:

Hafta sonu hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Buna göre;

Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

Hafta sonu hafta içi 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri nasıl? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı, kalktı mı, hangi illerde var?

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.

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