Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.