Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:30
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
09:38
Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava tahmin raporunu açıkladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hafta sonu ile birlikte yağışlar İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olacak. Meteoroloji özellikle 5 il için 'sarı' kodlu uyarı verdi. İşte Meteroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu...