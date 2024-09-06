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Giriş Tarihi: 06.09.2024 09:30 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 09:38

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava tahmin raporunu açıkladı. Eylül ayının gelmesiyle birlikte Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hafta sonu ile birlikte yağışlar İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde etkili olacak. Meteoroloji özellikle 5 il için 'sarı' kodlu uyarı verdi. İşte Meteroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu...

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Son dakika haberi... Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre yağışların; Ordu, Giresun, Rize, Artvin kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta'nın doğu ve Konya'nın batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güneydoğu ve doğu kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

İSTANBUL'A YAĞIŞ GELİYOR

İstanbul için cumartesi ve pazar günleri yer yer yağış uyarıları yapıldı. İstanbul'da özellikle pazar günü yağışlar görülebilir...

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji, 5 il için 'sarı' kodlu uyarıda bulundu.

Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji’den ‘sarı’ uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon'un batısı ve Artvin'in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon'un doğusu ve Rize'de yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olacağı tahmin ediliyor.

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