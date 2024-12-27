Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününe gelindi. Haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibini bulacağı yarışmada, bir gelin büyük ödüle kavuşacak, bir gelinse yarışmaya veda edecek. Tüm hafta boyunca heyecanla beklenen eleme anı bugün izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki, 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi ve 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte, tüm detaylar...