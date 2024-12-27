Haberler
Yaşam
Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
10:59
Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk gününden itibaren yapılan tadım, puan ve yorumlamanın ardından Ezgi, Özlem, Beyzanur ve Aysun arasında "Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti?" merak ediliyor. Peki; 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı? İşte, detaylar...