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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 10:59

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Haftanın ilk gününden itibaren yapılan tadım, puan ve yorumlamanın ardından Ezgi, Özlem, Beyzanur ve Aysun arasında "Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti?" merak ediliyor. Peki; 27 Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı? İşte, detaylar...

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününe gelindi. Haftanın finalinde 10 altın bileziğin sahibini bulacağı yarışmada, bir gelin büyük ödüle kavuşacak, bir gelinse yarışmaya veda edecek. Tüm hafta boyunca heyecanla beklenen eleme anı bugün izleyicileri ekran başına kilitliyor. Peki, 27 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi ve 10 altın bileziği hangi gelin kazandı? İşte, tüm detaylar...

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta 27 Aralık 2024 tarihli haftanın finalinde altını kazanan isim henüz belli olmadı.

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 OCAK 2024 PUAN DURUMU

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Ezgi

Özlem

Beyzanur

Aysun

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (TOPLAM)

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Ezgi

Özlem

Beyzanur

Aysun

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti? 27  Aralık Gelinim Mutfakta puan durumu ile 10 altın bileziği kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfak'ta da 10 altın bileziği kazanan gelin henüz belli olmadı.

Belli olduğunda haberimize eklenecektir.

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