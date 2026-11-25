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Hain evladın şeytani tuzağı deşifre oldu! SABAH cinayet planının ayrıntılarına ulaştı: Kiralık katille keşif yapıp silah vermiş…
Giriş Tarihi: 25.11.2026 09:01
Hain evladın şeytani tuzağı deşifre oldu! SABAH cinayet planının ayrıntılarına ulaştı: Kiralık katille keşif yapıp silah vermiş…
İzmir'de Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada "Beyaz Saray" olarak bilinen lüks malikanesinde silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 3 çocuk babası 72 yaşındaki işadamı Bekir Kayabaşı cinayeti aydınlatıldı. Miras için sevgilisi ile birlikte babasını öldürmesi için kiralık katil tutan hain evlat Pınar Kayabaşı'nın şeytani planının ayrıntılarına SABAH ulaştı. Pınar Kayabaşı'nın babasını öldürmesi için anlaştığı kiralık katil Ö.Ö.'yü Elazığ'dan İzmir'e getirttiği, Çeşme'de buluştukları, cinayet için silah teslim ettiği, eve rahat girebilmesi için de anahtar verdiği belirlendi. Ayrıca katille birlikte lüks malikanede kiralik katille keşif yapan Pınar Kayabaşı ifadesinde ise suçlamaları kabul etmedi. Buna karşın kiralık katil Ö.Ö.'nün Pınar Kayabaşı ile olan görüşmesini videoya aldığı, bu videonun da delil olarak dosyaya girdiği öğrenildi. İşte hain evladın şeytani planı...