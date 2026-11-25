POLİS İĞNE İLE KUYU KAZAR GİBİ ARAŞTIRDI

Urla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube ve Urla İlçe Emniyet ekipleri adeta iğne ile kuyu kazar gibi çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında İzmir, İstanbul ve Elazığ'ı kapsayan güzergâhlarda; yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi ve 30 KGYS kamerası ve 45 ayrı noktadan temin edilen görüntüler olmak üzere toplam 600 saatlik kamera kaydı detaylı şekilde incelendi.