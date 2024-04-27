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Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
13:23
Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!
Hain torunun alçak planı dede Veysi Akkurt'u hayattan kopardı. Korkunç olay 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaşandı. Girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt'u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilerden Süphan E., yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı. HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu tespit edilen Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları.