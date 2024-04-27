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Haberler Yaşam Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!
Giriş Tarihi: 27.04.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 13:23

Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

Hain torunun alçak planı dede Veysi Akkurt'u hayattan kopardı. Korkunç olay 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaşandı. Girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt'u (63) itip, merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden oldukları öne sürülen şüphelilerden Süphan E., yeni deliller üzerine yeniden gözaltına alındı. HTS kayıtlarında olay yerinde olduğu tespit edilen Süphan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşte kan donduran olayın detayları.

DHA
Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

Tüyleri diken diken eden olay 25 Şubat'ta Yenişehir'de yaşandı. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, binada gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt'u merdivenden iterek, kaçtı. Veysi Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü.

Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart'ta yaşamını yitirdi. Akkurt'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

HTS ARAŞTIRMASI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI!
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi.

Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un kız torunu H.A.'nın hareketlerinden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran ekipler, H.A.'nın sevgilisiyle birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiğini belirledi.

Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

Düzenlenen 'Kukla' operasyonuyla H.A.'nın sevgilisi ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı.

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