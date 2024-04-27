Hain torundan kalleş plan: Dede öldü, 1 milyonluk altın gitti, o detay şoke etti!

Tüyleri diken diken eden olay 25 Şubat'ta Yenişehir'de yaşandı. Akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, binada gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt'u merdivenden iterek, kaçtı. Veysi Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü.