Hakan Mengüç açıkladı: "Zor zamanları atlatmanın sırrı: Kurtuluşun anahtarı bu davranışta..."

Sabır, bu zorluklarla başa çıkmanın ve onları aşmanın anahtarıdır. Her bir engel ve zorluk bizi daha da güçlendirir ve olgunlaştırır. Mevlana'nın vurguladığı gibi, sabır sadece mevcut zorlukların üstesinden gelmekle kalmaz, aynı zamanda bizi ferahlığa, huzura ve içsel bir dinginliğe kavuşturur.