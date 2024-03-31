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Hakan Mengüç açıkladı: "Zor zamanları atlatmanın sırrı: Kurtuluşun anahtarı bu davranışta..."
Giriş Tarihi: 31.03.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
09:48
Hakan Mengüç açıkladı: "Zor zamanları atlatmanın sırrı: Kurtuluşun anahtarı bu davranışta..."
Zaman zaman hepimiz hayatın bize getirdikleri nedeniyle zorlu anlar yaşıyoruz. Bu süreçlerden geçerken yapmamız gerekenleri Mevlana'nın önerilerine bakarak anlayabilir, zor zamanlarda nasıl ayakta duracağımızı ve bu dönemlerden nasıl güçlenerek çıkabileceğimizi öğrenebiliriz.