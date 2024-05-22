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Haberler Yaşam HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 07:50

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?

Hakim savcı atamaları son dakika ile açıklandı. Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi yayımlandı Yılmaz Tunç'un katılımıyla 20 Mayıs'ta gerçekleşen kura çekimleri için 26. adli yargı döneminden 731 hakim, 242 Cumhuriyet savcısı, 16. idari yargı döneminden 71 hakim olmak üzere 1044 hakim ve savcı atandı. Atama sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra gözler Hakim ve Savcı atama isim listesi sonuç ekranına yöneldi. Peki, HSK atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, isim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı atama listeleri erişime açıldı!

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. 20 Mayıs adli kura töreninde kura ile atamaları gerçekleştirilen hakim ve savcılar için isim listesi yayınlandı. İşte, HSK atamaları isim listesi öğrenme ekranı.

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?

HAKİM SAVCI ATAMALARI RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI!
Resmi Gazete'de yer alan atama kararıyla birlikte adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının Hakimler ve Savcılar Kurulunca 20 Mayıs tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunun 13'üncü maddesi gereğince atamaları gerçekleştirildi. Adli yargıda 973 hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, idari yargıda ise 71 hakim adayı olmak üzere toplamda bin 44 adayın ataması yapıldı.

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HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?

1044 HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTELERİ
Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından mesleğe kabul edilen Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkimlerinin, kura töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde 20.05.2024 tarihinde gerçekleştirilmiş olup ekte belirtilen mahallere atamaları yapılmıştır.

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?

HSK ATAMA İSİM LİSTESİ 2024 YAYINLANDI

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) Resmi Gazete'de yer alan atama listesi şöyle;

HAKİM SAVCI ATAMA LİSTESİNİN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?
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