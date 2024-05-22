Haberler
Yaşam
HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 22.05.2024 07:50
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
07:50
HAKİM VE SAVCI ATAMA LİSTESİ SORGULAMA | Adli hakim ve savcı ile idari hakim atamaları nereden ve nasıl öğrenilir?
Hakim savcı atamaları son dakika ile açıklandı. Resmi Gazete'nin 22 Mayıs tarihli sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi yayımlandı Yılmaz Tunç'un katılımıyla 20 Mayıs'ta gerçekleşen kura çekimleri için 26. adli yargı döneminden 731 hakim, 242 Cumhuriyet savcısı, 16. idari yargı döneminden 71 hakim olmak üzere 1044 hakim ve savcı atandı. Atama sonuçlarını öğrenmek isteyenler araştırmalara başladı. Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra gözler Hakim ve Savcı atama isim listesi sonuç ekranına yöneldi. Peki, HSK atama sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, isim isim atanan hakim, savcı, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet savcısı atama listeleri erişime açıldı!