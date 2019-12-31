Hakim ve savcının oğlunun suç dosyası kabarık çıktı
Bakırköy'de kız arkadaşını darp eden ve tepki gösterenlerin üzerine otomobilini sürerek 6 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen suç makinesi çıktı. Hakaret, tehdit, adam yaralama gibi bir çok suçtan yargılanan Göçmen'in 4 ayrı suçtan ceza aldığı, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 31.12.2019
12:02
Güncelleme Tarihi: 31.12.2019
12:07
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Bakırköy'de aracının içerisinde tartıştığı kız arkadaşına öfkelenen ve çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olup 3 Ekim 2018'de tutuklanan eski hakim yeni avukat Aynur Göçmen ile Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in başka suçlardan da davalarının görülmesine devam ediliyor. Göçmen'in adli sicil kaydına göre ise sanık olarak yargılandığı iki ayrı dosyadan aldığı cezalarında "hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı" ortaya çıktı.
HASTANEDE HEMŞİREYE HAKARET ETTİ
Görkem Sertaç Göçmen'in 30 Ocak
2017'de bulantı ve kusma şikayetiyle gittiği Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hastanesi acil servisinde görevli hemşire Leyla Koçka'ya "Canımı haddinden fazla yakarsan o iğneyi g sokarım" diyerek 'kamu görevlisine hakaret' suçundan açılan davasında 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Bakırköy 22. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında hakimliği bırakıp oğlunun avukatı olan anne Aynur Göçmen, müvekkilinin o sözleri söylemediğini, söylese bile şarta bağlı kullanılan sözler olduğu için hakaret suçunu işlemediğini aktardı. Anne Göçmen müvekkilinin beraatini isterken, hakim eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ertelemişti. Öte yandan hastanenin Beyaz Kod Olay Bildirim tutanağında Göçmen'in babası savcı Alpay Göçmen'in şikayetçi olunursa hastaneyi başına yıkacağını söylediği aktarıldı.
ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE SUSTALI BIÇAKLA SALDIRDI
"Kasten yaralama teşebbüs" davasının görülmesine devam ediliyor. Göçmen, 10 Şubat
ise bir alışveriş merkezi mağazasında kıyafet denemek için kabine girmek isterken, Oğuzhan 2017'de bulunduğu kabinin perdesini araladı. Yaşanan tartışmada iddiaya göre Göçmen, Oğuzhan Beyler'in küfür edip, Beyler'e arkadaşı Atakan Beyler'in sustalı bıçak ile saldırdı. Yaşanan kavgayı ayırmak isteyen üniversite öğrencisi Muhammed Honça'ya (23) yaraladı. Görkem Sertaç Göçmen'in olay nedeni ile 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve 'bıçak bulundurma' suçlarından 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davasının görülmesine devam ediliyor. Kızılkaya'yı
SAVCI LOJMANININ CAMINDAN ATEŞ AÇTI KAFEYE
Göçmen 6 Eylül 2017 tarihinde
kız arkadaşıyla tartışırken kendisine bakmasına öfkelendiği Ataköy'de işletmecisi ve çalışanları ile tartıştı. Bu tartışmada darp edilen Görkem Sertaç Göçmen, kafe karşısındaki hakim-savcı lojmanındaki evine giderek 6. kattan kafenin doğru ateş etti. Ateş sonucu parkta oturan kafeye Pahıl yaralandı. Bu olay nedeniyle Göçmen hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından dava açıldı. Abdulhamit
Bakırköy 11. Asliye Ceza Mahkemesi Göçmen'in
Abdulhamit yönelik 'olası kasıtla silahla yaralama' suçundan 2 bin TL, Ali Arif Özet'e karşı 'tehdit' suçundan ise 500 TL para cezasına çarptırıldı. Sanığa verilen para cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı. Pahıl'a
Kararın ardından mahkeme ateş etmenin 'kasten güvenliğin tehlikeye sokulması suçunu değil, 'yaralama' suçuna teşebbüs olduğunu belirterek olay yerinde orada bulunan Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet
müzakere yazılmasını istendi. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı 'basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi. Başsavcılığı'na