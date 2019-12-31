Hakim ve savcının oğlunun suç dosyası kabarık çıktı

Bakırköy'de aracının içerisinde tartıştığı kız arkadaşına öfkelenen ve çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine aracını üzerine sürdüğü 6 kişinin yaralanmasına neden olup 3 Ekim 2018'de tutuklanan eski hakim yeni avukat Aynur Göçmen ile Uşak Cumhuriyet savcısı Alpay Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in başka suçlardan da davalarının görülmesine devam ediliyor. Göçmen'in adli sicil kaydına göre ise sanık olarak yargılandığı iki ayrı dosyadan aldığı cezalarında "hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı" ortaya çıktı.