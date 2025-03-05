Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:34

Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp..."

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, harçlık isteyen Yiğit Balaban, olumsuz yanıt alınca halası ve babaannesine bıçakla saldırdı. Halası Safiye Vardar hayatını kaybederken, babaannesi Sabriye Balaban ağır yaralandı. Mahkeme, Yiğit Balaban için istenen ceza belli oldu.

DHA
Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...

Olay, 14 Eylül 2023'te saat 16.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Sakarya Mahallesi Çambir Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Yiğit Balaban, halası Safiye Vardar ve babaannesi Sabriye Balaban'dan harçlık istedi. Ancak olumsuz yanıt alınca tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Yiğit Balaban, aldığı bıçakla halası ve babaannesine saldırdı.

Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...

Anne-kız kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Çığlık seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, halası Safiye Vardar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Boğazı kesilen ve ağır yaralanan babaannesi Sabriye Balaban ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kısa sürede yakalanan Yiğit Balaban, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...

MAHKEMEDE ŞOK SAVUNMA: 'HALAMDAN VE BABAANNEMDEN ŞİKAYETÇİYİM'

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Üst soyu kasten öldürme' suçlamasıyla yargılanan Yiğit Balaban, mahkemede skandal bir savunma yaptı. Halasının kendisini ağır sözlerle tahrik ettiğini öne süren Balaban, öldürme niyetinin olmadığını iddia etti.

Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...

"ZEMİNDE DENGESİNİ KAYBEDİNCE..."

"Halam banyoya gitti, epilepsi hastası olduğu için sinir krizi geçirdi. Ben de mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Banyoda ıslak zeminde dengesini kaybedince elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem de araya girince bıçak ona isabet etti. Halam bana hakaret etti, babaannem de onu tedavi ettirmedi. İkisine de şikayetçiyim" dedi.

Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp...

BABAANNEDEN TORUNUNA DESTEK: 'ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM'

Cinayette ağır yaralanan Sabriye Balaban ise torununun kasten öldürmediğini savundu. "Yiğit'in elinde bıçak vardı, ancak öldürme anını hatırlamıyorum. Bir anda kavga çıktı, kızım banyodan çıkıp yere yığıldı. Torunum kimseyi öldürmek istemedi. Olay nasıl oldu hatırlamıyorum. Yiğit'ten şikayetçi değilim" diye konuştu.