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Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp..."
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:34
Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp..."
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, harçlık isteyen Yiğit Balaban, olumsuz yanıt alınca halası ve babaannesine bıçakla saldırdı. Halası Safiye Vardar hayatını kaybederken, babaannesi Sabriye Balaban ağır yaralandı. Mahkeme, Yiğit Balaban için istenen ceza belli oldu.