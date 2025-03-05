Halasını öldürdü yetmedi babannesini yaraladı! Akılalmaz savunma: Yer ıslaktı halam kayıp..."

"ZEMİNDE DENGESİNİ KAYBEDİNCE..."

"Halam banyoya gitti, epilepsi hastası olduğu için sinir krizi geçirdi. Ben de mutfaktan ekmek bıçağı almıştım. Banyoda ıslak zeminde dengesini kaybedince elimdeki bıçak kalbine saplandı. Babaannem de araya girince bıçak ona isabet etti. Halam bana hakaret etti, babaannem de onu tedavi ettirmedi. İkisine de şikayetçiyim" dedi.