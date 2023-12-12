Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Ankaragücü – Çaykur Rizespor maçı sonrası Akaragücü başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel saldırıya uğrayan Umut Meler'in sağlık durumu iyiyken, "Halil Umut Meler istifa etti mi?" sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olaylar sonrası Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca olaya dair soruşturma da başlatıldı. Meler, ifadesinin alınmasının ardından olaya karışanlara karşı şikayetçi oldu. Peki, Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?