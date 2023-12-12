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Haberler Yaşam Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?
Giriş Tarihi: 12.12.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 08:00

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. AnkaragücüÇaykur Rizespor maçı sonrası Akaragücü başkanı Faruk Koca tarafından fiziksel saldırıya uğrayan Umut Meler'in sağlık durumu iyiyken, "Halil Umut Meler istifa etti mi?" sorusu yanıt arıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan olaylar sonrası Meler'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca olaya dair soruşturma da başlatıldı. Meler, ifadesinin alınmasının ardından olaya karışanlara karşı şikayetçi oldu. Peki, Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı?

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı, istifa mı etti sorusu gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Yaşanan elim olay sonrası futbol dünyasından Halil Umut Meler'e destek mesajları yağarken, Gençlik ve Spor Bakanı Bak, yaşanan olayı şiddetle kınadı.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Halil Umut Meler (d. 1 Ağustos 1986) Türk futbol hakemidir. 2017'den beri FIFA kokartı takmaktadır.

18 Eylül 2015'te 2-0 biten İstanbul Başakşehir-Akhisar Belediyespor maçıyla ilk Süper Lig maçını yönetmiş oldu.

29 Haziran 2017'de Meler, UEFA Avrupa Ligi ön eleme turunda Vojvodina-MFK Ružomberok maçıyla birlikte ilk Avrupa maçını yönetti. 2-1 biten maçta Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu.

Ayrıca Meler, 2018'de 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası finali, 2. Lig Playoff finali ve 2019'da TFF Süper Kupa maçlarında düdük çaldı.

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Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER SALDIRIYA MI UĞRADI, YUMRUK MU ATILDI?

A Spor'da yapılan son dakika açıklamasına göre 11 Aralık 2023 tarihinde yönettiği MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından MKE Ankaragücü başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğramıştır.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu ifadelerle olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı:

"Ankaragücü-Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır."

"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı yasaya aykırılık ve kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama suçlarından 6222 S.Y. 17/1, TCK'nın 86/2-3 maddeleri gereğince Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup tüm şüphelilerin tespit edilmesi ve mevcutlu olarak Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edildiği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? Süper Lig Ankaragücü Çaykur Rizespor maçı sonrası Halil Umut Meler istifa etti mi, bıraktı mı?

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Henüz Halil Umut Meler'in hakemliği bırakıp bırakmadığına dair bir bilgi bulunmuyor.

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