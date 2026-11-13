Halk TV soruşturmasında 5 tutuklama: Garajda verilen rüşvetler ortaya çıktı! Parça parça 450 bin euro...

HAKEDİŞİ ALMAK İÇİN YÜZDE 10 RÜŞVET

Sevk yazısına göre, YST firmasının İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 440 milyon TL hakediş alacağının ödenmesi için yüzde 10 rüşvet karşılığında anlaşma yapıldığı belirtildi. Makine İkmal Daire Başkanı olarak belirtilen Haluk Harun Tuzsuzoğlu ile ihale döneminde genel sekreter olarak görev yaptığı, Ramazan Tezcan ile süreçte birlikte hareket ettiği iddia edildi.

Savcılık, firmaya üç taksitte toplam 120 milyon TL ödeme yaptırıldığını, aynı tarihlerde hakediş ödemeleri karşılığında elden 230 bin euro rüşvet verildiğini aktardı.