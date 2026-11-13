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Halk TV soruşturmasında 5 tutuklama: Garajda verilen rüşvetler ortaya çıktı! Parça parça 450 bin euro...
Giriş Tarihi: 13.11.2026 22:12
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 23:16
Halk TV soruşturmasında 5 tutuklama: Garajda verilen rüşvetler ortaya çıktı! Parça parça 450 bin euro...
Halk TV sahibi firari Cafer Mahiroğlu'na yönelik devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerin sevk yazısı ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale ve hakediş ödemelerine ilişkin çarpıcı rüşvet iddiaları yansıdı. Bir belediye kontrolörüne aylık 200 bin TL ödendiği, daire başkanına ise garajda parça parça 450 bin 500 euro ulaştırıldığı belirtilirken 5 şüpheli de tutuklandı. İşte rüşvet sarmalının detayları...