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Giriş Tarihi: 06.09.2024 12:51 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 12:51

HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

Halka arz takvimi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. halka açılacağı haberinden sonra konuyla ilişkin araştırmalara başlandı. Bu noktada "Durukan Şekerleme halka arz tarihleri açıklandı mı, kaç lot verecek, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündeme geldi. İşte 2024 Durukan Şekerleme halka arz tarihleri ve ayrıntıları haberin devamında...

HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

Halka arz takvimine bugün Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından başvurusu kabul gören yeni hisse eklendi. Durukan ŞekerlemeSAN. ve Tic. A.Ş hissesini satın almak isteyenler kaç lot verir, katılım endeksine uygunluğunu araştırmaya başladı. Toplam 42.5 milyon lot, başvuracak olan yatırımcılara eşit şekilde dağıtılacağı tahmin ediliyor. Peki, Durukan Şekerleme halka arz tarihi belli mi, hangi gün talep toplayacak, halka arz büyülüğü ne kadar?

HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

DURUKAN ŞEKERLEME NE İŞ YAPMAKADIR?
Durukan Şekerleme 1976 yılında kuruldu. 1993 yılında şekerleme ürünleri üreticisi olmaya odaklanan şirket, ilk olarak iç pazarda Durukan markası altında satış yapmak için lolipop üretimine başladı. Daha sonrasında ise şirket ihracat ile büyüdü.

2003 yılında PepsiCo-Frito Lay firması ile yapılan özel anlaşma neticesinde bir PepsiCo-Frito Lay markası olan yerel Rocco markasının lolipop ürünlerinin tek tedarikçisi haline geldi. Aynı zamanda, Durukan markalı ürünleri, Amerika, Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde satmaktadır.

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HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

DURUKAN ŞEKERLEME NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?

Durukan Şekerleme'nin halka arz tarihi kesinleştikten sonra haberlerde yer verilecek.

HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

DURUKAN ŞEKERLEME HİSSE FİYATI NEDİR?

Durukan Şekerleme'nin halka arz fiyatı 17 TL olarak belirlendi.

HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

DURUKAN ŞEKERLEME HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
Durukan Şekerleme'nin halka arz büyüklüğü 722 milyon TL olarak belirlendi.

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