HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?

DURUKAN ŞEKERLEME NE İŞ YAPMAKADIR?

Durukan Şekerleme 1976 yılında kuruldu. 1993 yılında şekerleme ürünleri üreticisi olmaya odaklanan şirket, ilk olarak iç pazarda Durukan markası altında satış yapmak için lolipop üretimine başladı. Daha sonrasında ise şirket ihracat ile büyüdü.

2003 yılında PepsiCo-Frito Lay firması ile yapılan özel anlaşma neticesinde bir PepsiCo-Frito Lay markası olan yerel Rocco markasının lolipop ürünlerinin tek tedarikçisi haline geldi. Aynı zamanda, Durukan markalı ürünleri, Amerika, Avrupa Ülkeleri, Ortadoğu, Afrika ve Uzak Doğu ülkelerinde satmaktadır.