Giriş Tarihi: 06.09.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
12:51
HALKA ARZ TAKVİMİ | Durukan Şekerleme halka arz oluyor, hangi gün talep toplayacak, kaç lot verecek?
Halka arz takvimi vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor. Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş. halka açılacağı haberinden sonra konuyla ilişkin araştırmalara başlandı. Bu noktada "Durukan Şekerleme halka arz tarihleri açıklandı mı, kaç lot verecek, borsada ne zaman işlem görecek?" soruları gündeme geldi. İşte 2024 Durukan Şekerleme halka arz tarihleri ve ayrıntıları haberin devamında...