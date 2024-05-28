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Haberler Yaşam Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:18

Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

SPK bülteni ile takip edilen halka arz takvimi Mayıs 2024 için yatırımcıların gündeminde. 3 yeni şirket bu hafta halka açılıyor. Horoz Lojistik, Yiğit Akü, Altınkılıç Gıda talep toplama işlemlerine başlıyor. Bankalar üzerinden yapılan yatırımlarını takip edenler yeni şirketler özelinde de hisse fiyatı, lot payı, dağıtım şekli bilgilerine odaklandı. İşte, güncel halka arz takvimi...

Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Mayıs 2024 yakın mercek altında. Halka açılan şirketlerin lot sayıları takip ediliyor. Son alınan taleplerin borsada görülmesi ardından yeni yatırımlar bekleniyor. Yatırım yapmak isteyenler bu hafta halka arz var mı, ne zaman sorularına her gün yanıt arıyor. İşte, SPK halka arz takvimi talep toplama tarihleri...

Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

3 YENİ ŞİRKET HALKA ARZ OLUYOR!

SPK bültenine göre Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. ve Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. talep toplama tarihlerini tamamladı.

Sırada 3 yeni şirket var!

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Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

HALKA ARZ TAKVİMİ MAYIS 2024

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. 29 Mayıs itibarıyla halka açılıyor.

İşte, şirketlerin halka arz detaylar...

Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

HOROZ LOJİSTİK HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 55,00 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 20,500,000 Lot

Bist Kodu: HOROZ

Halka Arz Büyüklüğü: 1,3 Milyar TL

Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

YİĞİT AKÜ HALKA ARZ BİLGİLERİ

Talep Toplama Tarihleri: 29-30-31 Mayıs 2024

Hisse Fiyatı: 34,68 TL

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

Pay: 75,000,000 Lot

Bist Kodu: YIGIT

Halka Arz Büyüklüğü: 2,6 Milyar TL

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