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Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
15:18
Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?
SPK bülteni ile takip edilen halka arz takvimi Mayıs 2024 için yatırımcıların gündeminde. 3 yeni şirket bu hafta halka açılıyor. Horoz Lojistik, Yiğit Akü, Altınkılıç Gıda talep toplama işlemlerine başlıyor. Bankalar üzerinden yapılan yatırımlarını takip edenler yeni şirketler özelinde de hisse fiyatı, lot payı, dağıtım şekli bilgilerine odaklandı. İşte, güncel halka arz takvimi...