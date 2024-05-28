Halka arz takvimi Mayıs 2024: 3 şirket halka açılıyor! Yeni halka arz var mı, hangi şirketler, talep toplama ne zaman?

Halka arz takvimi Mayıs 2024 yakın mercek altında. Halka açılan şirketlerin lot sayıları takip ediliyor. Son alınan taleplerin borsada görülmesi ardından yeni yatırımlar bekleniyor. Yatırım yapmak isteyenler bu hafta halka arz var mı, ne zaman sorularına her gün yanıt arıyor. İşte, SPK halka arz takvimi talep toplama tarihleri...