Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlara 100 bin TL'lik kredi desteği sağlanacağını bildirmişti. Halkbank aracılığıyla verilecek olan esnaf destek kredisi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu paket kapsamında genç girişimcilere verilecek olan destek miktarı, 300 bin TL oldu ve yaş sınırı da yükseltildi. Bu noktada faizsiz genç girişimci kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ''Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Halkbank genç girişimci kredisi yaş sınırı kaç, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar.