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Haberler Yaşam Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 29.10.2022 14:24 Güncelleme Tarihi: 29.10.2022 14:25

Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada esnaf ve sanatkarlara 100 bin TL'lik kredi desteği sağlanacağını bildirmişti. Halkbank aracılığıyla verilecek olan esnaf destek kredisi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu paket kapsamında genç girişimcilere verilecek olan destek miktarı, 300 bin TL oldu ve yaş sınırı da yükseltildi. Bu noktada faizsiz genç girişimci kredisinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ''Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Halkbank genç girişimci kredisi yaş sınırı kaç, kimlere verilecek? İşte tüm detaylar.

Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Halkbank esnaf kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları gündemde yer alıyor. Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 100 bin liralık kredi destek paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. KOSGEB'in eğitimlerini tamamlayan gençlere sağlanan faizsiz esnaf kredisi limiti 300 bin TL'ye yükseltildi.. Bu noktada kendi işini kurmak isteyen girişimciler, ''Esnaf genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? Halkbank genç girişimci kredisi yaş sınırı kaç, kimlere verilecek?'' sorularına yanıt arıyor. İşte, Halkbank genç girişimci kredisi başvuru şartları ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler…

Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

BAKAN NEBATİ DUYURDU!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnafa yönelik verilecek olan kredi destek paketine ilişkin Twitter üzerinden bir açıklamada bulundu.

Bakan Nebati, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir.

Böylelikle, genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.''

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Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

HALKBANK'TAN GENÇ GİRİŞİMCİLERE FAİZSİZ 300 BİN TL KREDİ!

KOSGEB eğitimini tamamlayan gençler için faizsiz esnaf kredisinde limit yükseltildi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, başkanlıkça onaylanan projelerini Halkbank'a sunmaları durumunda yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak kredinin limiti 300 bin liraya yükseltildi.

Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

HALKBANK GENÇ GİRİŞİMCİ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KOSGEB tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere,

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni bitiren, başvuru tarihinde 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci esnaf ve sanatkarlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 300 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Halkbank 300 bin TL’lik genç girişimci kredisi başvuru şartları 2022: Halkbank genç girişimci kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Değişiklik öncesinde, faizsiz kredi imkanı 30 yaşını tamamlamamış esnaf ve sanatkarlara 100 bin liraya kadar sağlanmıştı.

Öte yandan, kredi kullandırılacak esnaf ve sanatkarlara geriye dönük 1 yılda en fazla 3 defa faiz indirimli kredi imkanı sağlanacak ve toplamda geri ödemesi devam eden faiz indirimli kredi hesap sayısı üçü geçemeyecek. Daha önce bu sayı iki ile sınırlandırılmıştı.

Karar, 11 Ekim 2022'den tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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