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Haberler Yaşam Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank'tan 100 bin TL’lik destek!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 12:55 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 12:56

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank'tan 100 bin TL’lik destek!

Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları gibi detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan esnaf kredi desteği ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 100 milyar liralık kredi destek paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası Halkbank aracılığıyla sağlanacak olan uzun vadeli ve düşük faizli esnaf kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç, kimler alabilir? İşte, 100 bin TL'lik Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları...

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank’tan 100 bin TL’lik destek!

Halkbank esnaf kredisi başvuruları ile ilgili detaylar gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında başı çekiyor. Binlerce esnafa ilaç gibi gelecek olan Halkbank esnaf kredi destek paketi ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bakan Nebati, Halkbank vasıtasıyla sağlanacak olan uzun vadeli ve düşük faizli 100 bin liralık kredi destek paketinin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, ''Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç, kimler alabilir?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 100 bin TL'lik Halkbank esnaf kredisi başvuru tarihleri, şartları ve konu ile ilgili tüm detaylar...

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank’tan 100 bin TL’lik destek!

SON DAKİKA: HALKBANK DESTEK KREDİ PAKETİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için yüzde 7,5'luk faiz oranıyla kullandırılacak 100 milyar liralık dev kredi paketinin yürürlüğe girdiği açıkladı.

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Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank’tan 100 bin TL’lik destek!

Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Bakan Nebati, "Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve %7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar TL tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe girmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati sözlerini şöyle devam etti:

"Genç girişimcilerimiz için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL'den 300 bin TL'ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkartılmıştır.

Ayrıca, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilerimize kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL'ye çıkarılmıştır.

Esnafımıza, çiftçimize, gençlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank’tan 100 bin TL’lik destek!

MÜJDEYİ ERDOĞAN VERMİŞTİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim 2022 Pazartesi günü Kabine toplantısının ardından konu ile ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir diğer müjdemiz Esnaf ve sanatkarlarımıza. Desteklerimizde kadınlarımıza ve gençlere ayrı yer veriyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyarın üzerinde kaynak kullanıldı. Şimdi de cumhuriyetimizin 100. yılına atıf başlattığımız yeni kredi Destek paketiyle esnaf ve sanatkarın huzurundayız.

Esnafımız için Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle 7.5 faiz oranıyla istifade edebilecekleri 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitini 1 milyondan 1.5 milyona yükseltiyoruz.

Genç girişimcilerin sıfır faizli Kredi limitini 100 bin liradan 300 bin liraya, yaş sınırını 30'dan 35'e çıkarıyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnafa 6 aya kadar geri ödemesiz 36 aya kadar vadeli yüzde 4 faizli krediyle borcunu tasfiye imkanı sağlıyoruz."

Halkbank esnaf kredisi başvuru şartları ve faiz oranı 2022: Esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç? Halkbank’tan 100 bin TL’lik destek!

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ FAİZ ORANI KAÇ?

Esnaf ve sanatkarlara verilecek olan esnaf kredisi faiz oranı, yüzde 7,5 olarak belirlendi.

ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KAÇ AY VADELİ OLACAK?

Esnaf kredisinin 60 ay vade fırsatı bulunuyor.

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