Halkbank esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve faiz oranları gibi detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan esnaf kredi desteği ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Nebati, esnaf ve sanatkarların finansman ihtiyacını karşılamak için 100 milyar liralık kredi destek paketinin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Bu açıklama sonrası Halkbank aracılığıyla sağlanacak olan uzun vadeli ve düşük faizli esnaf kredisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, 2022 Halkbank esnaf kredi destek paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir, faiz oranı yüzde kaç, kimler alabilir? İşte, 100 bin TL'lik Halkbank esnaf destek kredisi başvuru şartları ve faiz oranları...