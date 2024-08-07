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Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:16 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:16

Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aksiyon severler televizyonda ilk kez yayınlanan Hamburg-İstanbul filmi için ATV ekranları başında yerini aldı. Televizyonda ilk kez yayınlanan yapım Alman bir polis olan Nicky ve kızı Lenny'in aksiyon dolu macerasını anlatıyor. Almanya, İstanbul ve Rusya hattı arasında geçen filmin oyuncuları arasında Til Schweiger, Erol Afşin, Berrak Tüzünataç, Fahri Yardim ve Christoph Darnstädt gibi isimler yer alıyor. Peki, Hamburg - İstanbul hattı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…

Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Hamburg-İstanbul Hattı filmi televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yerini alıyor. Orijinal ismi Tschiller: Off Duty olan filmin yönetmen koltuğunda Christian Alvart'ın oturuyor. İlk kez 2016 yılında vizyona giren film Türkiye'den önemli isimleri de kadrosunda barındırıyor. Peki, Hamburg - İstanbul hattı filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hamburg-İstanbul Hattı hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar…

Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAMBURG - İSTANBUL HATTI KONUSU NEDİR?
Alman bir polis olan Nick'in kızı Lenny, annesinin ölümünün intikamını almak için İstanbul'a kaçar. Fakat Istanbul'dayken Süleyman Şeker tarafından Rus mafyasına satılır. Nick, kızının ortadan kaybolduğunu görünce onu kurtarmak için İstanbul'a gider ve Süleyman Şeker'i araştırır. Kızı Lenny'nin Rus mafyasının eline düştüğünü öğrenen Nick, ortağı Yalçın ile beraber kızını kurtarmak için Rusya'ya gider.

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Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

HAMBURG - İSTANBUL HATTI OYUNCULARI KİMLER?
Til Schweiger - Nick Tschiller

Fahri Yardim - Yalcin Gümer

Luna Schweiger - Lenny

Özgür Emre Yildirim - Süleyman Seker

Alyona Konstantinova - Dasha

Egor Pazenko - Boris Golidzyn

Tamer Tirasoglu - Bülent

Evgeniy Sidikhin - Alexander Kinskij

Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV’de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
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