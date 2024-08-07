Giriş Tarihi: 07.08.2024 16:16
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
16:16
Hamburg - İstanbul hattı konusu ve oyuncuları: TV'de ilk kez! Hamburg - İstanbul hattı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Aksiyon severler televizyonda ilk kez yayınlanan Hamburg-İstanbul filmi için ATV ekranları başında yerini aldı. Televizyonda ilk kez yayınlanan yapım Alman bir polis olan Nicky ve kızı Lenny'in aksiyon dolu macerasını anlatıyor. Almanya, İstanbul ve Rusya hattı arasında geçen filmin oyuncuları arasında Til Schweiger, Erol Afşin, Berrak Tüzünataç, Fahri Yardim ve Christoph Darnstädt gibi isimler yer alıyor. Peki, Hamburg - İstanbul hattı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede ve ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…